Реакція українців на новий ракетний удар: путін - це мстива потвора з пітерського підворіття

Попри високий пост, у путіна так і залишилася психологія гопника

У четвер, 29 грудня, уранці російські окупанти піддали Україну новій масованій атаці, випустивши по нашій території понад 120 ракет. Ударів було завдано по Києву, Харкову, Одеській, Житомирській, Сумській та низці інших областей. У деяких містах виникли перебої з подачею води та електроенергії, зупинився електротранспорт.

Втім, попри "прильоти", українці з уїдливим гумором відреагували на спробу підстаркуватого російського диктатора володимира путіна таким насильством розвіяти свої дитячі комплекси. Сайт "Телеграф" зібрав яскраві реакції українців у соцмережах.

"Путін може поки що тішити своє его, вважаючи, що зіпсувати свято українцям то найвище досягнення. Як же сильно його колись хтось образив у дитинстві…", — іронізує економіст й інвестиційний банкір Сергій Фурса на своїй сторінці у Facebook.

Відвідувачі сторіночки економіста висловили припущення, що в путіні заговорили приховані комплекси й образа на українців. Його називають жертвою булінгу і мстивою потворою з пітерського підворіття. Українці відверто тролять бункерного діда із психологією гопника.

На думку нардепа Романа Лозинського, саме так виглядає кульмінація зимового ракетного терору. Він нагадав, що запас ракет у ворога вичерпується, а українська ППО постійно посилюється, тому залишки ракет на весні будуть падати в Чорному морі.

Раніше сайт "Телеграф" писав, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав нинішню ракетну атаку "рекордною". За його словами, ворог робить усе можливе, аби знищити українську енергетичну інфраструктуру і вбити більше мирних людей.