Українці масово підтримують "бавовну" на енергетичній інфраструктурі рф (опитування)

Чверть опитаних вважають, що ЗСУ не варто завдавати ударів у відповідь

Майже 60% українців вважають, що ЗСУ також повинні завдавати масованих ударів у відповідь по енергетичній інфраструктури російської федерації. Однозначно противної думки дотримуються усемеро менше наших громадян.

Такі дані соціологічного дослідження компанії "Active Group" та видання "Телеграф".

На запитання "Чи повинна Україна здійснювати масові атаки енергетичної інфраструктури російської федерації?" 59,2% опитаних відповіли ствердно, з них 41,5% виступають однозначно за атаки на інфраструктуру рф, 17,7% — скоріше згодні. Проте чверть опитаних проти таких атак: 16,3% відповіли "скоріше ні", а 8,2% однозначно проти таких атак. Не відповіли на запитання 16,3% опитаних.

На запитання "Чи єдині країни Заходу у підтримці Україні?" 56,6% українців відповіли ствердно, з них 22,4% відповіли однозначно так, 34,2% — скоріше єдині. Натомість 17,3% вважають, що країни Заходу скоріше не єдині в підтримці України, а 9,9% відповіли, що однозначно не єдині. Не визначилися з відповіддю 16,2% респондентів.

Щодо запитання "Чи стримують західні партнери Україну від певних дій щодо російської федерації", то третина опитаних (33%) вважають, що однозначно так, ще третина (32,7%), що скоріше так. Проте 11,6% респондентів відповіли, що скоріше не стримують і 6.1% — однозначно ні. Не відповіли на запитання 16,7% опитаних.

Дослідження здійснено компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 7-14 грудня 2022 р.

Приєднатись до онлайн-панелі SunFlower Sociology та отримувати грошову винагороду за проходження опитувань можна за посиланням https://t.me/SFSociology_bot?start=xOsnO1

Результати цього опитування публікуються в рамках співпраці "Телеграфу" з компанією "Active Group".

Нагадаємо, сайт "Телеграф" опублікував результати соцопитування кого підтримують та куди найбільше донатять українці.