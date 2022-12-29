Ситуація складна: міністр пояснив, чи впровадять аварійні відключення світла після ударів рф

На українців знову чекають аварійні відключення світла

В результаті чергової масованої атаки росіян кілька об‘єктів української енергетичної інфраструктури були пошкоджені. Найскладніша ситуація наразі спостерігається на сході країни, а також в Одеській і Київській областях.

Про це у четвер, 29 грудня, на своїй офіційній сторінці у соцмережі повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, подякувавши за відмінну роботу сил протиповітряної оборони країни.

Також він додав, що через низку пошкоджень, пов'язаних із російськими ракетними ударами, по всій країні очікуються аварійні відключення електроенергії.

"Сьогодні ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Дякуємо ППО за відмінну роботу! На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла", — йдеться в тексті публікації міністра.

Крім того, Галущенко додав, що енергетики вже працюють на місцях пошкоджень і роблять усеможливе, аби у найкоротші терміни відновити подачу електрики споживачам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні головна енергетична компанія країни "Укренерго" повідомила про те, що в регіонах збільшився дефіцит електроенергії в системі. Це сталося через черговий обстріл росіянами газопроводу на сході, де було пошкоджено кілька блоків електростанцій.