Роблять неможливе! Українські захисники показали, як одним пострілом з ПЗРК "вбивають" російські ракети (відео)

Українські герої не бояться майже голіруч протистояти ракетам російського ворога

У четвер, 28 грудня, під час масованого ракетного обстрілу росії бійці Збройних сил України вчергове показали свої здібності та військову вправність. Загалом, силами протиповітряної оборони ЗСУ було збито 54 зі 69 російських ракет.

У мережі ширяться відео одиночного протистояння наших захисників російським ворожим боєприпасам. Зокрема, одним із таких поділилися зенітники ракетного артдивізіону бригади швидкого реагування Національної гвардії України, боєць якого збив ракету у небі на підльоті до Києва лише одним пострілом з ПЗРК "Ігла".

Кадри успішної роботи нашого захисника вже встигли розповсюдити у мережі.

Ще один момент збиття російської ракети у небі над Київською областю з "Ігли" оприлюднили у місцевих пабліках. Судячи з форми, в яку одягнутий боєць, він перебуває у складі однієї з бригад Збройних сил, однак, в якій саме, поки, на жаль, залишається невідомим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в результаті збиття однієї з російських ракет у небі над Києвом, один з уламків боєприпасу все ж потрапив у житловий сектор, розташований у Дарницькому районі міста. На жаль, там постраждало троє людей, серед яких 14-річна дівчинка.