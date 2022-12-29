Хотіли позбавити світла Україну до Нового року: влада озвучила наслідки нового удару рф

росія два тижні готувалася до обстрілу, але результати виявилися не такими вражаючими

Російські окупанти мали великі надії на масовану ракетну атаку 29 грудня, і прильоти справді були, проте наслідки виявилися не такими руйнівними, як розраховував ворог.

Є значні ушкодження у Львівській та Івано-Франківській областях, проте ставки росії на цю атаку були високі, розповідає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Десята масштабна атака, росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні", — підкреслює Шмигаль.

За його словами, сили протиповітряної оборони збили 54 із 69 ракет, що показало високий рівень вправності та ефективності.

Але не обійшлося без втрат.

Так, на Львівську область спрямували шість ракет, дві з них влучили по електропідстанції, повідомляє голова ОВА Максим Козицький. Без світла залишилося 282 населені пункти Львівщини, 76 пунктів частково знеструмлено.

"Найважче подати напругу для Львова та прилеглих населених пунктів: Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі. Енергетики працюють над поверненням світла й води у кожну домівку", — наголошує голова Львівської ОВА.

Також був приліт по енергооб’єкту Івано-Франківської області, внаслідок чого виникла пожежа. Наразі її вже загасили, інформує керівниця ОВА Світлана Онищук.

За даними ОК "Південь", на Одещині теж був удар по об’єкту критичної інфраструктури, люди не постраждали. Над однією Одеською областю збили 21 ракету.

Крім того, у ДТЕК додають, що 29 грудня обстріляли енергооб’єкт, який раніше вже зазнавав обстрілів, через що було сильно пошкоджено обладнання станції та постраждав працівник.

Як повідомляв "Телеграф", після ракетного обстрілу 29 грудня найскладніша ситуація з енергетикою в Одеській, Київській та східних областях.