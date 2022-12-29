Загроза з Білорусі: Данілов відповів на запитання, чи варто мешканцям Київщини їхати

У разі виникнення загрози влада дасть українцям необхідну інформацію

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов прокоментував інформацію про можливий повторний наступ з півночі України та висловив свою думку щодо того, чи варто мешканцям столиці через це евакуюватися.

Під час інтерв’ю виданню Kyiv Post, секретар РНБО заявив, що при виникненні реальної загрози повторного наступу з території Білорусі влада України надасть громадянам необхідну інформацію та відреагує належним чином. А щодо того, чи варто українцям залишати свої будинки вже зараз, то тут кожен для себе приймає рішення самостійно.

"Кожна людина самостійно для себе вирішує це. Людина має розум і самостійно приймає рішення, маючи колосальний обсяг інформації на сьогоднішній день, якої достатньо. Ви відкриваєте будь-які ЗМІ, слухаєте телебачення, радіомовлення. Чим ми відрізняємося від росіян? У нас вся інформація відкрита і публічна", — зазначив Данілов.

Водночас Данілов наголосив, що станом на даний момент він не може брати на себе відповідальність за подібні заяви.

"На сьогодні я не можу брати на себе відповідальність і говорити людям, що потрібно евакуюватися чи не треба. Кожна людина вирішує самостійно", — ще раз додав Данілов.

Нагадаємо, що під час інтерв’ю Данілов зробив гучну заяву щодо можливої появи ЗСУ на території росії.

Також Данілов раніше сказав, що росія не варта того, щоб з нею вели переговори, після всього того, що вона зробила на території нашої країни.