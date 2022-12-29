"Така краса, і такий біль": в Україні загинула 28-річна бойова медикиня

Бойова медикиня не лише рятувала побратимів, а й керувала ударними дронами

Щодня на фронті гинуть найкращі сини та доньки України. Нещодавно ми повідомляли про загибель вихованця львівського футбольного клубу "Карпати", а сьогодні стало відомо про загибель 28-річної Влади Черних на псевдо "Аїда" неподалік Бахмута.

Трагічну новину повідомив український журналіст Юрій Бутусов. В Національному фармацевтичному університеті, де вчилася дівчина, також висловили свої щирі співчуття.

Воїн ДФТГ "Хартія", дочка відомого академіка Національної академії наук та фармацевта Валентина Черних Влада загинула під ворожим вогнем 28 грудня. До початку війни вона жила в Харкові, а після 24 лютого добровільно вирушила на фронт як бойовий медик.

Влада Черних за кілька місяців війни опанувала кілька видів піхотного озброєння, а побратими її знали як відповідального та виконавчого бійця, на якого завжди можна було розраховувати. Як заохочення 28-річну дівчину перевели до підрозділу ударних дронів, і з великим задоволенням вона мстилася окупантам за рідний розбомблений Харків.

З травня 2022 року "Хартія" виконує бойові завдання на першій лінії разом з іншими підрозділами. Влада Черних розуміла, який це ризик, але не відмовилася від своїх обов’язків.

"28 грудня Влада Чорних загинула як українська героїня. На згадку про цю видатну громадянку, щоб подивитися, яка вона красива, розумна, вольова, і як велика її жертва та жертва її сім’ї заради всіх нас, раджу подивитися цей невеликий сюжет "Суспільного", — написав журналіст.

Він також додав, що в росії неможлива подібна загибель, тому що вбивати нас йдуть "покиди суспільства, маргінали, злочинці та вбивці". Ці люди не мали свого місця в нормальному житті і можуть реалізувати себе тільки на війні.

"А Україну захищають і гинуть найкращі, неймовірні люди, які творили майбутнє, здатні змінити цілий світ. Така краса і такий біль, такий сильний біль", — резюмував Юрій Бутусов.

Раніше ми розповідали про те, що у Львові попрощалися з українським захисником. У нього залишився маленький син та батьки.