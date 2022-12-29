Масований ракетний удар по Україні: як росія змінює тактику, щоб приховати дефіцит ракет

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив "Телеграфу" нові проблеми кремля

Стратегічна авіація росії не здатна підвищити ефективність ракетних ударів по Україні, а ВПК рф не може накопичити сотню ракет, тому кремль намагається якось змінити тактику чергових атак. Водночас удари по аеродрому в Саратовській області рф вже суттєво вплинули на технічні можливості росіян використовувати їхні бомбардувальники під час нових авіаударів по українцях.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий експерт Олександр Коваленко, оцінюючи наслідки чергового обстрілу росією української території 29 грудня.

"Сьогодні не було там сто ракет, і я казав це одразу. Мене взагалі здивувала ця кількість, про яку говорили (зокрема про 120 ракет одним із перших в соцмережах повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк, — Авт.). Тому що на сьогодні росія не має можливості використовувати дану кількість ракетної зброї, адже вона обмежена. По-перше, через те, що стосується виробництва такої ракетної зброї (саме внутрішнього випуску), а по-друге, відновлювальні можливості (до боєздатного стану) з тих ракет, які знаходяться на збережені, не дають їх використовувати в такій кількості (100 одиниць, — Авт.) за два тижні. Ми бачимо, що приблизно півтора-два тижні — це середньостатистичний строк, коли росіяни використовують масовані удари по території України. За цей період вони можуть накопичити боєкомплект, який дозволяє реалізувати прорив нашої ППО", — зазначає він.

Експерт уточнив, що наразі для прориву протиповітряної оборони України рф потрібно орієнтовно саме 50-60 ракет. Однак в середньому показник ефективності цих ракет все одно становить близько 15%, "може бути 10%, може — 20%, але середньостатистично виходить 15% від такого масованого удару і прориву".

"Отже, цього разу вони використали 69 ракет, 50 з чимось ми знищили, і це становило приблизно 20% ефективності. Але окрім ракет, які використовувались, рф застосовувала ще й БПЛА Shahed-136 (якщо не помиляюсь, 11 одиниць). Відтак, їх також треба додати до цього ракетного удару, оскільки ці дрони росіяни використовували для відволікання нашої системи ППО. В першу чергу — малого радіусу дії. Напередодні також використовувались Shahed для масованого нальоту на територію України, але це була більше як розвідка для виявлення розміщення наших комплексів малого радіусу дії (компонентів української ешелонованої ППО). Тобто, бачимо, що росіяни вирішили діяти більш тактично, щоб виявляти наші системи, вскривати їх та підвищувати ефективність ударів", — пояснює експерт.

Але, як додав Олександр Коваленко, з урахуванням цієї тактики ефективність атаки з 28 грудня на 29 грудня все одно не зросла, "вона залишилась на тому самому рівні, отже не мала ніякого підвищеного ККД".

"Розцінюю ракетний удар, як неефективний і такий, який не виправдав себе, як би вони не намагалися підвищити ефективність", — аргументує він.

Коментуючи "бавовни" під Саратовом на аеродромі стратегічної авіації "Енгельс", Коваленко підкреслив, що Україна змушує росію перебазовувати бомбардувальники в інші локації, від чого зрештою зростає час на підготову нових атак.

"Інциденти, які відбулися саме на цьому аеродромі, сприяють збільшенню часу підняття у повітря бомбардувальників-ракетоносців: поки вони піднімуться у повітря, поки дійдуть до тієї позиції, з якої зможуть нанести ракетний удар в бік України. Відстань використання ракет Х-101 — це п'ять тисяч км. Тобто, їм треба ще якось досягти цієї локації, з якої робитимуть запуск. Ми побачили, що літаки рф о шостій ранку вже піднімались у повітря. А десь о 7.00 вони почали здійснювати пуски ракет. В результаті збільшився час, щоб наша ППО прийшла у стан бойової здатності, аби максимально опрацювати алгоритми протидії цьому ракетному удару", — аргументує Коваленко.

Як повідомлялось, раніше сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що російські окупанти мали великі надії на масовану ракетну атаку 29 грудня, і прильоти справді були, проте наслідки виявилися не такими руйнівними, як розраховував ворог.