Стало реальніше: Єрмак розповів про нюанси у виключенні росії з Ради безпеки ООН

Виключення росії з Ради безпеки ООН стало реальніше

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив свою думку щодо того, чи реально виключити росію з Ради безпеки ООН і заявив, що Україна вже працює над цим.

Так, під час інтерв’ю Наталі Мосейчук , глава ВП заявив, що в даний час виняток росії з Ради безпеки ООН стало більш реальним, ніж було тоді, коли про це почали говорити.

"Я думаю, що це, знову ж таки, процес, коли потрібно, щоб не лише ми (виявляли ініціативу – ред.), не лише найближчі партнери, а більшість країн", — зазначив Єрмак.

Керівник ВП наголосив, що необхідно дуже багато комунікувати та розуміти, що "від одного слова може залежати 10-20 країн".

"Дуже важливо, коли ми щось ставимо за мету, також розуміти інтереси партнерів", — сказав Єрмак.

За його словами, кожен лідер звертає увагу на різні речі. Єрмак навів приклад, спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, яка була шокована ситуацією з депортацією дітей до росії.

На всіх діють різні речі. Пілоси, коли ми розмовляли, коли вона почула цифру депортованих дітей, які сьогодні незаконно усиновлюються росіянами і навіть сьогодні встановити ім’я багатьох буде важко, вона була шокована. Вона 5 разів про це сказала. Вона дуже смілива жінка. Я думаю, що це великий друг України", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Андрій Єрмак відповів на незручне запитання щодо можливої домовленості з росією про аміакопровод Тольятті — Одеса.

Також ми повідомляли, що в Офісі президента України зробили нову заяву з приводу перемоги України.