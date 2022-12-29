ЗМІ: Зеленський просив у Байдена сучасні танки та винищувачі — що відповіли у США

США можуть переглянути свою позицію вже наступного року

У ході візиту до США президент України Володимир Зеленський міг просити у Джо Байдена сучасні танки та літаки, але той відповів відмовою, залишаючи свою позицію незмінною з цього питання.

Як передає видання Politico, збільшення кількості зброї, боєприпасів та обладнання для України є однією із головних цілей Володимира Зеленського. За інформацією ЗМІ, під час візиту до США він попросив Байдена надати нашій державі більше сучасного озброєння. Однак журналісти дізналися, що "Байден залишився непохитним стосовно деяких прохань про танки, ракети і винищувачів".

При цьому, в матеріалі підкреслюється, що лідер США все ж таки погодився почати постачання систем ППО Patriot і нових високоточних бомб, що ще кілька тижнів тому вважалося неможливим. Також повідомляється, що американські чиновники все ще продовжують дискусії щодо відправлення сучасної військової техніки в Україну, оскільки такий крок "може спровокувати ескалацію конфлікту та призведе до затягування термінів потенційних переговорів".

Однак після передачі Україні сучасних систем ППО вже наступного року в США можуть переглянути свою позицію щодо того, яку зброю вони вважають "ескалаційною".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США забиратимуть активи російських бізнесменів на користь України.

Також ми повідомляли про те, що після свого візиту до США Володимир Зеленський заявив про швидке суттєве посилення ЗСУ.