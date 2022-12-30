Війна — день 310: росіяни б’ють містами України, ЗСУ тиснуть на Луганщині

Оперативно про головне 30 грудня

Повномасштабна війна росії проти України триває вже 310 днів. Росіяни знову зробили масовану атаку дронами, яка переважно не увінчалася успіхами. На фронтах продовжуються активні бойові дії. Епіцентр протистояння, як і раніше, на Донбасі — в районі Бахмута.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:35 Арестович про падіння ракети у білорусі: росія могла спеціально здійснити такий запуск.

00:00 ВСУ можуть опинитися на території росії, якщо це знадобиться для захисту України, заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Інформація за 27 грудня доступна у звіті: Війна – день 307: просування ЗСУ на Луганщині, важка ситуація під Бахмутом .

З даними за 28 грудня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 308: окупанти "тиснуть" на Донбасі і готують новий удар по Україні .

Про те, що відбувалося 29 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 309: жорстокі бої на Донбасі та нова ракетна атака по Україні.