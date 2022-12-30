Як будуть бити росіян у 2023 році – прогноз полковника

Наразі створюються передумови для контрнаступу ЗСУ

У четвер, 29 грудня, російські окупанти знову завдали по Україні масованого ракетного удару, цілячись в енергетичну інфраструктуру.

Тим часом на самому фронті ситуація зупинилася, заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Про те, як російсько-українська війна розвиватиметься у новому році, " Телеграфу " розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

"Щодо власне військових дій – очевидно, що зараз триває процес накопичення відповідних ресурсів українською армією, щоб ми мали можливість проводити масштабні контрнаступальні операції. На тактичному рівні, вздовж усієї лінії бойових дій, ЗСУ зупинили наступ російської окупаційної армії. Є три точки напруги – Лиманський, Авдіївський та Бахмутський напрями. Але й там атаки противника фактично захлинулися ", – пояснює Владислав Селезньов.

За словами полковника, створюються передумови для того, щоб українська армія не лише твердо тримала оборону, а й перейшла до контрнаступу. І на Донеччині, і на інших ділянках фронту.

"Підгрунтя для цього ми створюємо шляхом руйнування військових тилів противника. Наша артилерія, у тому числі високоточна, знищує ворожі об’єкти – склади з боєприпасами, місця зосередження військової техніки, озброєння, особового складу, пункти управління та зв’язку. Таким чином, вибивається жива сила противника, знищується військове майно, техніка, обладнання, озброєння, що послаблює бойові можливості російської окупаційної армії… І коли ці можливості ослабнуть до потрібної нам межі, ми перейдемо в контрнаступ. Це відбуватиметься поетапно, у міру створення необхідної нам переваги на тих чи інших ділянках фронту", – пояснює експерт.

Що стосується економічного кейсу, що є невід’ємною частиною війни, то, на думку Владислава Селезньова, міжнародні санкції щодо росії посилюватимуться, знищуючи російську економіку, у тому числі її військову складову. При цьому донорська допомога Україні з боку партнерів продовжуватиметься, впевнений експерт. І військова, і фінансово-економічна. Вже заплановано, нагадує він, макрофінансову допомогу на 2023-й від ЄС, від США. Що дозволяє нам впевнено дивитися у наступний рік.

Немає сумнівів і в тому, продовжує Владислав Селезньов, що українська дипломатія й надалі працюватиме над кейсом визнання росії державою-спонсором тероризму (державою-тероризмом, державою з терористичним режимом, державою-агресором – тут можливі варіації). Тим самим продовжуючи вибивати росію зі світової арени як суб’єкт міжнародної політики.

"Тут все очевидно, адже путінська росія перетворилася на кальку гітлерівської – фашистської – Німеччини. І права на існування така держава не має, – упевнений експерт. – Над цим працюватимуть не лише Україна та країни колективного Заходу, але всі прогресивні держави. Очевидно, що порушення світопорядку, встановленого після Другої світової війни – неприпустимо.Відповідно, необхідно країну-порушника спокою, яка підім’яла під себе Білорусь, що теж напала на Україну, і намагається зліпити нову вісь зла з себе, Ірану та Північної Кореї, приводити до тями. З цим потрібно щось робити – максимально ефективно і жорстко лікувати рашистську ракову пухлину, яка виникла на тілі планети".