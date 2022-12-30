Ворог атакував Київ дронами-камікадзе: у столиці працює ППО

Атаки БПЛА відзначені також у Київській області

У ніч проти 30 грудня окупанти знову атакували Київ безпілотниками, у місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Мешканців та гостей столиці закликали залишатися у укриттях, не підходити до вікон та дочекатися скасування повітряної тривоги.

"Причина тривоги та сама — загроза атаки дронів ", — передали в прес-службі КДВА.

Також в адміністрації нагадали, що російські окупанти часто використовують іранські дрони-камікадзе для ударів по об’єктах критичної інфраструктури, військових об’єктів та можливо індустріальних приміщень.

Крім столиці, атака зафіксована також у Київській області.

"Київська область! Атака дронами. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення сигналу повітряної тривоги. Подбайте про себе та близьких. У жодному разі не фіксуйте роботу військових!" – написав голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Повторную атаку на столичний регіон зафіксовано о 03:29.

Нагадаємо, з початку доби ЗСУ збили у небі над Дніпропетровською та Запорізькою областями ще 10 ворожих ударних дронів.