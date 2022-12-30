Ворог атакував Київ дронами-камікадзе: у столиці працює ППО
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 636
Атаки БПЛА відзначені також у Київській області
У ніч проти 30 грудня окупанти знову атакували Київ безпілотниками, у місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
Мешканців та гостей столиці закликали залишатися у укриттях, не підходити до вікон та дочекатися скасування повітряної тривоги.
"Причина тривоги та сама — загроза атаки дронів ", — передали в прес-службі КДВА.
Також в адміністрації нагадали, що російські окупанти часто використовують іранські дрони-камікадзе для ударів по об’єктах критичної інфраструктури, військових об’єктів та можливо індустріальних приміщень.
Крім столиці, атака зафіксована також у Київській області.
"Київська область! Атака дронами. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до завершення сигналу повітряної тривоги. Подбайте про себе та близьких. У жодному разі не фіксуйте роботу військових!" – написав голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
Повторную атаку на столичний регіон зафіксовано о 03:29.
Нагадаємо, з початку доби ЗСУ збили у небі над Дніпропетровською та Запорізькою областями ще 10 ворожих ударних дронів.