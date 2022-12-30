ЗСУ просунулися поблизу Кремінної, під Бахмутом все ще "гаряче": актуальні карти боїв

Російський наступ на Донбасі може сягнути своєї кульмінації через нестачу людей і техніки

Неспроможність російських окупантів досягти серйозних успіхів у наземному просуванні по різних напрямках фронту вилилася напередодні у черговий масований ракетний обстріл України. Втім, жодні проблеми із роботою інфраструктури не змогли завадити українським захисникам тримати оборону чи поступово просуватися на Донбасі. Відомо про серйозні успіхи ЗСУ під Кремінною, також продовжуються бойові сутички поблизу Сватового, Авдіївки та, звісно ж, Бахмута. Триває російська оборона на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Більше деталей у свіжому зведенні розкрили аналітики Інституту вивчення війни (США). Спеціалісти підкреслюють, що спроби росіян атакувати крилатими ракетами та "шахедами" зайвий раз демонструють безпорадність ворога на фронті.

Слід зазначити, що росіяни не полишають спроб наступу на Донеччині, тиснучи під ключовими містами, які б дозволили їм змістити лінію фронту не на користь україців. Попри це ЗСУ зупиняють більшість таких локальних атак, відповідаючи артилерійським вогнем та іншими доступними їм способами.

Карта боїв в Україні 30 грудня

Схід України

Кілька останніх днів стали вельми позитивними для українських захисників на Донбасі. Як підтвердили у Генштабі, окремим підрозділам ЗСУ вдалося просунутися одразу на 2,5 км під Кремінною. На досягнутому наші бійці не зупиняються, продовжуючи контрнаступ. Не виключено, що частині 2-го армійського корпусу військ т.зв. "ЛНР" доведеться здаватися у полон, якщо українці досягнуть успіхів на лінії Сватове — Кремінна.

Карта боїв на сході України 30 грудня

Росіяни намагалися атакувати в цьому районі, однак всі їхні дії поблизу Андріївки, Площанки, Червонопопівки і Стельмахівки були рішуче зупинені опором українських захисників. Щоб посилити оборону, ворог перекидає під Кремінну більше техніки та особового складу, в тому числі підрозділи "вагнерівців".

"Гарячою" точкою лишається і Бахмут. Нашим військам вдалося відбити штурми росіян у самому місті, а також поблизу Білогорівки, Бахмутського, Соледару, Курдюмівки і Кліщіївки. На цьому напрямку фронту фіксується серйозне виснаження противника, але для того, аби продовжувати серйозний артилерійський тиск на місто росіяни перекидають сюди техніку з інших районів. Цілком імовірно, що в найближчі тижні армія рф сягне своєї кульмінації у намаганнях наступу і штурму, остаточно виснаживши наявні ресурси.

Карта боїв під Донецьком 30 грудня

Також окремі спроби наступу не припиняються поблизу Авдїівки та Донецьку. ЗСУ вдалося стримати ворога поблизу Красногорівки, Побєди та Мар'їнки, а також поблизу самої Авдіївки.

Південь України

Річка Дніпро продовжує виконувати роль основної лінії розмежування на південнному напрямку. На лівому березі росіяни все ще продовжують вибудовувати власну оборону, перегруповуючись і посилюючи власні ресурси. Окремі ДРГ противника намагаються щодня переправлятися через Дніпро, щоб повернутися на правобережжя, однак ЗСУ вдається знешкоджувати подібних "розвідників".

Карта боїв на півдні України 30 грудня

Не виключено, що частину російських військовослужбовців спробують передислокувати вглиб Херсонщини, замінивши їх на передовій свіжо мобілізованими чоловіками.

Також не виключається, що на запорізькому напрямку окупаційна армія може зосередитися на спробах вести наступ, що перетворить дії українських військових у винятково оборонні. При цьому в окупованих районах Запорізької області регулярно стається "бавовна", яка знищує російські сили і техніку. Найчастіше вибухи чують у Токмаці, Бердянську та Пологах.

Варто зазначити, що росіяни не обмежуються тільки ракетними атаками, спрямованими на інфраструктуру України. У ніч проти 30 грудня ворог атакував Київщину за допомогою іранських безпілотників, що призвело до певних руйнувань. Однак обійшлося без жертв.

Також "Телеграф" писав про те, коли ж нарешті російські сили повністю виснажиться і вибудований ними фронт почне "сипатися". Своєю думкою поділився полковник ЗСУ Петро Черник.