Справжнє обличчя росії, що не так з Макроном і "болюча" історія з Ізраїлем: найцікавіше з нового інтерв'ю Кулеби

Політик дав відповіді на питання, котрі зараз, в умовах війни, цікавлять чи не кожного українця

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав розгорнуте інтерв'ю виданню "РБК-Україна", в якому детально розібрав низку важливих питань щодо складнощів, що виникли у Києва з отриманням потужних систем ППО Patriot і пояснив, чи дотепер західні партнери підштовхують українську владу "зберегти обличчя путіну". Крім того, обговорили ймовірний розпад росії у майбутньому та тему неможливості територіальних компромісів з агресором.

"Телеграф" зібрав для читачів найцікавіші тези Кулеби, які були озвучені у новому інтерв'ю.

Чому Києву так важко отримати потужні "Патріоти"

Patriot — дуже складний тип зброї, технологія-символ, тому згода США передати ці системи є переламом.

Допомога Україні

Ми отримуємо найбільшу підтримку, яку будь-яка країна отримувала, щонайменше у 21 столітті.

Поразка рф у війні

Багато європейців щиро підтримують Україну, проте бояться і не можуть уявити собі поразку росії, треба час, щоб донести до них, що від цього не розпадеться увесь світ.

Побоювання Заходу і "обличчя путіна"

Західні лідери для медіа кажуть, що не зроблять якийсь крок, щоб не провокувати росію, але у спілкуванні з владою України аргумент про ескалацію вже ніхто не використовує.

Щодо путіна, то всі вже все зрозуміли, проте є секта ідеї "збереження обличчя росії".

Яку зброю чекати у наступному році

У 2023 році ми можемо отримати і танки, і ATACMS, і сучасні ударні дрони, але це залежатиме від ситуації на полі бою.

Переговори і повернення окупованих територій

Байден (президент США Джо Байден — ред.) і Зеленський не обговорювали моделі переговорів про завершення війни, за яких Україна може втратити Крим, Донбас та інші окуповані території, про які писали в The Washington Post.

Гарантії безпеки

Крім Макрона (президент Франції Емманюель Макрон — ред.) в Європі ніхто не озвучував ідею "гарантій безпеки для росії"; президент Франції зробив багато для України, але коли йдеться про світоглядні речі щодо рф, то є європейський політикум – а є президент Макрон.

Допомога від ЄС

ЄС був створений для того, щоб війни ніколи в Європі не було, а тут він вперше фінансує постачання зброї в третю країну, — це дивує і це переворот догори дриґом.

Санкції для рф

Санкційні цілі 2023: хочеться, щоб ще більше банків відключили від SWIFT, і хочеться ще патріарха Кіріла і пару олігархів підвести під санкції, і газ, і атомну – дуже багато всього, але треба насамперед валити оборонний комплекс рф, її ракетно-дронову індустрію.

Про рф у Радбезі ООН

Ми відкрили двері шафи, і всі побачили, що там в шафі не парадна посольська форма, і навіть не скелет в формі, а просто купа російського лайна, — і тепер всі це знають, і росії з цим жити.

Про дипломатичні зусилля України в Африці та Азії

30 років там, де наступала росія, ми відступали, і тепер нам треба йти в контрнаступ, і ми у нього пішли.

Розчарування щодо Ізраїлю

Ізраїль важливий партнер України, але не треба нам розказувати, що ми голосуємо разом з рф – коли ви кажете, що ви не даєте нам ППО, бо ви не хочете сваритись з росією. І є ще одна по-людськи дійсно болісна історія: вони влаштували ганебну політику щодо українських біженців: закрилися і по суті не пускали їх. Дуже сподіваємося, що ситуація зміниться на краще.

Позиція Угорщини сюрпризом не стала

Я взагалі не був здивований. Я здивований тільки тим, що вони так відверто "паляться" своїми заявами. Як ось остання заява Орбана (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — ред.): припиніть постачання зброї і припиниться війна.

Ідеологічно є співпадіння в розумінні законів історії між Орбаном і путіним, від цього виникають всі ці заяви і коментарі. У мене немає якихось стратегічних занепокоєнь з цього приводу, тому що після перемоги України російський фактор зникне з угорської політики і лунатимуть інші заяви.

Раніше "Телеграф" навів тези із розгорнутого інтерв'ю речника президент України Сергія Никифорова на запитання щодо майбутніх планів лідера держави, про зміни у роботі ОП під час війни і ймовірність поїздки на саміт "Великої двадцятки", а також ставлення гаранта до опозиційних росЗМІ.