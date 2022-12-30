Розслаблятися зарано: росія досі хоче знищити критичну інфраструктуру України

Російський терор енергетичних об'єктів України триватиме

Починаючи з жовтня, російські окупанти здійснили вже 10 масованих ракетних і 13 атак БПЛА (загалом запущено понад 1000 дронів) по об'єктах критичної інфраструктури, що мало катастрофічні наслідки для енергетичної системи України. Втім, через ефективну роботу сил ППО російський терор критичних об'єктів дещо ослаб, а завдяки самовідданій роботі інженерів "Укренерго" ситуація з електропостачанням майже в усіх регіонах була стабілізована до рівня планових відключень, що давало привід для оптимізму.

Однак вже 29 грудня українські міста знову зазнали масованої атаки з боку держави-терориста. Протягом декількох годин Протиповітряні сили ЗСУ збили 54 ворожі ракети та 11 ударних дронів. Цього разу енергетична система України вистояла — у більшості регіонів ситуація з електропостачанням залишається під контролем.

"Телеграф" з'ясовував, з чим пов'язані тривалі паузи в здійсненні атак на критичну інфраструктуру України, і чи можна сподіватися, що вже незабаром світло в оселях українців горітиме цілодобово.

Сили рф виснажені, але ще не вичерпані

Російський терор енергетичної інфраструктури України має на меті створення нелюдських умов існування для населення, аби під тиском суспільства примусити українську владу до переговорів на вигідних для кремля умовах.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, атаки на критичні об'єкти з боку рф стали найбільшою в історії людства кампанією зі знищення енергосистеми. Аби завдати максимальних збитків Україні, окупанти консультуються з російськими фахівцями з енергетики для вибору цілей і здійснюють обстріли в період похолодання, щоб відключити від мережі системи водопостачання та опалення, пише "24 канал".

Останнім часом у українців з'явилася надія на повернення до відносно нормальних умов життя з поправкою на воєнний стан. Приводом для оптимізму стало різке зменшення кількості атак з боку рф, поступове відновлення потужності української енергомережі та заява очільника ГУР МО України Кирила Буданова про гострий дефіцит ракет в росії.

"В них залишилось (ракет — Ред.) ще на кілька масштабних атак. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої російської федерації. Військові знають про цю проблему", — сказав очільник розвідки 6 грудня в ефірі телемарафону.

Проте вже 28 грудня через обстріл росіянами газової інфраструктури дефіцит електроенергії в українській енергосистемі знову зріс внаслідок зупинки деяких блоків електростанцій, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго". Наступного дня в результаті масованого ракетного обстрілу та ударів дронів-камікадзе без світла, води та зв'язку залишилися мешканці Львівської та Одеської областей.

За словами політичного аналітика, колишнього інженера-конструктора КБ "Південне" Олександра Кочеткова, сподіватися на припинення російського терору поки що не варто.

"Складські запаси у росіян, дійсно, закінчуються, але триває виробництво та модернізація ракет радянського зразка. Снаряди, які запускаються по Україні останнім часом, були виготовлені нещодавно — за декілька тижнів до обстрілів. З цього можна зробити висновок, що тепер для проведення масованої атаки з використанням близько 100 снарядів росіянам необхідний час для накопичення боєприпасів. Адже якщо запуск не буде масованим, наша ППО впорається з ним на 90%. Саме цим зумовлено зменшення кількості обстрілів критичної інфраструктури. Атаки не припинилися, просто збільшився час підготовки до них. Ми маємо справу з жорстоким і підступним ворогом, а тому терор триватиме, доки у росіян будуть для цього можливості", — пояснив експерт в коментарі "Телеграфу".

Потребу окупантів у тривалій підготовці до чергової атаки підтвердив і голова Кабміну Денис Шмигаль. За словами урядовця, росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком, проте під час обстрілу 29 грудня наші сили ППО продемонстрували неймовірний рівень вправності й ефективності, збивши 54 із 69 ракет.

"Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні", — написав прем'єр у Telegram.

Оборонні можливості України зростають, але потребують підтримки

Дефіцит ракет на складах, дійсно, обмежує окупантів в масованості й частоті атак, проте не варто забувати, що на озброєнні російської армії залишається чимало іранських дронів-камікадзе.

Ці засоби ураження також є високоточною зброєю і несуть загрозу критичній інфраструктурі України, але протидіяти їм дещо легше, пояснює речник Командування Повітряних сил ЗСУ, підполковник Юрій Ігнат.

"Середня швидкість дрона-камікадзе 150 км/год, його бойова частина має вагу від 15 до 40 кг. Швидкість крилатої ракети становить 900 км/год, а бойова частина снаряда сягає 450 кг. Крім того, дані ракети створювали таким чином, щоб проривати повітряну оборону, уникаючи її ударів. Враховуючи ці характеристики, можна сказати, що шанси вчасно виявити і збити БПЛА значно вищі. Хоча останнім часом показники ураження ракет і дронів нашими силами ППО майже однаково високі", – зазначає підполковник в коментарі "Телеграфу".

За його словами, важливо розуміти, що росія використовує проти нас майже всі існуючі на сьогодні види ракет, в тому числі балістичні "Іскандери", протикорабельні "Калібри" та авіаційні ракети різних калібрів. Досвіду протистояння такому терору не мають не лише ЗСУ, а й взагалі будь-яка армія світу. Протягом останніх 10 місяців українські військові здобували ці навики, відпрацьовували їх і, зрештою, дійшли до того рівня, який ми бачимо сьогодні.

Професіоналізм підрозділів ЗСУ має вкрай важливе значення для ефективності протиповітряної оборони, проте без якісного озброєння у необхідній нам кількості протидіяти ворожим атакам буде неможливо.Удари ворога по енергетичній системі України стимулювали надання нам високоточної зброї з боку західних партнерів, але її поки недостатньо для стовідсоткового захисту нашого неба.

"Якщо мова про ЗРК Patriot, то вони не призначені для ураження дронів. Враховуючи високу вартість ракет для цих систем і їхню потужність, використовувати дану техніку проти дешевих БПЛА — все одно, що гатити з гармати по горобцях. Баражуючі боєприпаси повинні збиватися ППО здебільшого Сухопутних військ, малою ППО, зенітними ракетами "Бук-М1", С-300 і навіть крупнокаліберними кулеметами. Із наданої нам техніки для відбиття повітряних атак підходять американські системи Avenger, ЗРК Stinger, IRIS-T та NASAMS. Проте для підвищення обороноздатності ми потребуємо цієї техніки у значно більших обсягах", — пояснив Юрій Ігнат.

Російський терор стимулює підтримку України з боку Заходу

Масовані атаки критичної інфраструктури України стали поштовхом для ухвалення сенсаційних рішень з боку колективного Заходу з надання нам високоточного озброєння. Так, тиждень тому уряд США включив у новий пакет військової допомоги ЗРК Patriot і прозвітував про поставку Україні двох установок ЗРК NASAMS та партії енергетичного обладнання, яке уже використовують для ремонту критичної інфраструктури.

"Обладнання, яке ми надаємо, є критично важливим для аварійного ремонту (енергосистеми — Ред.) України після нападів росії. Ця підтримка допоможе Україні відновити магістраль системи електромереж, яка має вирішальне значення для того, щоб утримувати світло та тепло в домівках протягом зими", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, за даними New York Times, США запускають розширену програму, яка має перекрити Ірану можливість виробляти безпілотники, ускладнити росіянам запуск дронів-"камікадзе" і – якщо це не допоможе – забезпечити українців засобами оборони, необхідними для знищення ворожих дронів з неба.

Про наміри посилити нашу протиповітряну оборону заявив і уряд Італії. За словами міністра оборони Гвідо Крозетто,"росія перетнула межу, яку не повинна була перетинати", тому Італія продовжить підтримувати Україну наданням військової допомоги. Проте для цього країні доведеться використати власні запаси ракет.

"Ви не знайдете ракети в супермаркеті, як баночку "Нутелли", це складні системи, для яких потрібен тривалий час виробництва. Ви не можете сказати: добре, завтра я піду і куплю сотню ракет. Їх нема. Тому, якщо ми даємо Україні системи ППО, ми повинні взяти їх зі своїх запасів, і ми повинні зробити це, не позбавляючи захисту себе, і з упевненістю в якості", — додав Крозетто.

Сама Україна теж готується до нових викликів. Зокрема, віце-прем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в інтерв'ю Аssociated Press про плани розробки бойових моделей дронів для знищення безпілотників, які використовує росія.

"Наступний етап, коли ми більш-менш забезпечені розвідувальними безпілотниками, – це ударні БПЛА. Це як вибухові дрони, так і дрони, які літають на відстань від трьох до 10 кілометрів і вражають цілі. Мова йде про безпілотники, які ми розробляємо в Україні. І це буде наступний крок у розвитку технологій", — заявив Федоров.

Окрім підготовки ЗСУ до нових атак з боку росії, в Україні активно займаються й розвитком сучасних технологій в сфері енергетики. Президент Володимир Зеленський заявив, що в країні слід створити децентралізовану енергосистему.

"Зараз, коли ворог поставив собі за мету знищити нашу енергетику, ми ставимо собі за мету стати лідером у трансформації нашої енергетики для протидії будь-яким загрозам – військовим, політичним, економічним чи навіть кліматичним. Ми маємо стати – і станемо – лідером в побудові сучасної зеленої енергетики. Це дозволить створити децентралізовану енергосистему, яку не зруйнувати ракетними ударами", — сказав президент, виступаючи у Верховній Раді 28 грудня.

Також Володимир Зеленський зазначив, що, маючи лідерські позиції в такій енергетиці, розвиваючи атомну генерацію, а також водневу енергетику, Україна зможе забезпечити себе, а у мирний час – і країни ЄС, що стане історичним посиленням ролі нашої держави в Європі.

Ракетні удари по енергетичній системі України вивели російську агресію на новий рівень цинізму. Тепер країна-терорист відкрито воює саме з цивільним населенням, маючи на меті геноцид українського народу. Після трьох місяців жорстоких атак кремлю так і не вдалося зламати дух нації та примусити українську владу до переговорів. Єдиним "результатом" дій агресора стало посилення нашої обороноздатності та консолідація міжнародних партнерів у прагненні захистити Україну від терористичного режиму рф.