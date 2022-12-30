"Я вважаю Ізраїль партнером, але...": Кулеба зробив жорстку заяву

Кулеба вважає Ізраїль важливим партнером України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на запитання журналістів щодо того, чому наша країна регулярно голосує за антиізраїльські резолюції в ООН, що, своєю чергою, викликає велике невдоволення посольства, яке не втрачає нагоди нагадати, що Україна голосує спільно з росією.

В інтерв’ю виданню РБК-Україна Кулеба розповів, що зараз не може назвати жодного кроку чи вирішення дійсно антиізраїльської спрямованості, які Україна прийняла б з часів своєї незалежності.

Міністр нагадав, що критики подібних заяв України в ООН твердять, що наша країна "має тримати принципову позицію і бути жорсткою, якщо якась країна нам не допомагає — геть її". Однак як тільки справа доходить до Ізраїлю, вони заявляють, що в цьому випадку "треба бути м’якіше".

"Я вважаю Ізраїль важливим партнером України, але не потрібно нам розповідати, що ми голосуємо разом із росією – коли ви пояснюєте нам, що ви не даєте нам ППО, тому що ви не хочете сваритися з росією", — наголосив Кулеба.

Також він згадав ще одну болісну історію, пов’язану з Ізраїлем.

"Вони (Ізраїль, — Ред.) влаштували ганебну політику стосовно українських біженців: закрилися і по суті не пускали їх, наш посол до суду пішов проти їхнього міністра внутрішніх справ, оскаржив це у судовому порядку", — сказав міністр.

Водночас Кулеба зазначив, що Україна відкрита до дружби з Ізраїлем і продовжує розраховувати на дієву допомогу з боку цієї країни. Крім того, Україна сподівається на зміну ситуації на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ізраїль погодився профінансувати закупівлю "стратегічного обладнання" для України.