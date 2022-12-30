Наслідки ракетного удару по Україні: стало відомо, в чому серйозно прорахувалася росія

Загальний дефіцит енергетичної потужності в українській системі залишився незмінним

Масштабна ракетна атака росіян 29 грудня була розрахована на тотальний блекаут для українців напередодні Нового року. Однак, за інформацією "Укренерго", загальний дефіцит потужності в енергетичній системі держави знаходиться на тому самому рівні, що й до масованого удару. Попри наявність певних пошкоджень та руйнувань об'єктів інфраструктури, спеціалісти значно краще впоралися із загальним навантаженням на мережу.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго" 30 грудня. За даними енергетиків, енергосистема продовжує планово відновлювати роботу окремих об'єктів та набирати потужність для генерації.

Однак, звичайно ж, є регіони, де ситуація продовжує залишатися напруженою. Найбільш складно зараз жителям окремих східних і південних областей. При цьому ще днем раніше повідомлялося про проблеми з електропостачанням не лише на Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині та Одещині, а й у Київській і Львівській областях.

Загалом по Україні продовжуються відключення електроенергії — подекуди планові, подекуди аварійні. Енергетики не припиняють працювати над відновленням пошкодженої інфраструктури, тим самим повертаючи світло у домівки ще більшої кількості споживачів.

Цілком імовірно, що на такий результат може впливати серйозна нестача ракет у російській армії. При цьому окупанти намагаються вигадувати додаткові хитрощі, аби приховати дефіцит боєприпасів.

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