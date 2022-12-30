Відомого нардепа від ОПЗЖ побачили у російському ресторані в Дубаї – заклад не з дешевих (фото)

Нардепа було помічено в ОАЕ минулого тижня

Поки українські захисники продовжують віддавати життя у війні з росією депутати забороненої в Україні партії ОПЗЖ (Опозиційна платформа за життя) відпочивають в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Так, за даними журналіста "Української правди" Михайла Ткача у Дубаї, був помічений один із представників української еліти народний депутат Вадим Столяр. Минулого тижня він відвідував один із дубайських ресторанів з назвою, що відсилає до російської імперії — "Suvoroff".

Судячи з цін у меню закладу, ймовірно, вечір народному обранцю коштував круглої суми. Так, наприклад, за грецький салат відвідувачі цього ресторану попросять 80 дирхам або приблизно 800 гривень.

За сирну тарілку в "Suvoroff" доведеться заплатити 230 дирхам (2300 гривень), за набір фруктів та ягід — 390 дирхам (3900 гривень), а якщо відвідувач захоче курячих крилець, то з нього візьмуть 180 дирхам (1800 гривень).

Згідно з даними з відкритих джерел, власниками ресторану є вихідці з Казахстану, які заснували свій бізнес у росії (мережа ресторанів Umi), а вже потім в ОАЕ. Заклад позиціонує себе, як ресторан російської кухні та у своїй назві та інтер’єрі вихваляє російських ідолів, а саме улюбленця путіна Суворова.

"Чому Суворов-запитаєте Ви? Тому що це великий полководець і стратег, який не програв жодної битви! Так само і команда нашого ресторану вибудувала стратегію найкращого сервісу", — розповідають власники про свій приклад для наслідування.

Зауважимо, що анітрохи не дивує, що член проросійської партії вибрав для свого відпочинку саме такий ресторан, з нотками російської імперії, яку путін так хоче відновити і для цього вбиває тисячі українців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що людину, схожу на нардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Несторо Шуфрича, помітили в літаку, який прямував до Барселони.

Також ми повідомляли про те, що у Відні помітили чоловіка, схожого на голову путінської розвідки.