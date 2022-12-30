У полоні у росіян тисячі українців: стало відомо, скільки вважаються зниклими безвісти

рф відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і продовжує порушувати Женевську конвенцію

У полоні у російських окупантів, які продовжують шокувати своєю безжалісністю та жорстокістю, перебуває 3,4 тис. українських військовослужбовців. Ще 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, посилаючись на слова уповноваженої президента з питань забезпечення прав захисників Олени Вербицької.

"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих росією територій або, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", — зазначила Вербицька.

За її словами, рф відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.

Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що після початку повномасштабної війни вже вдалося звільнити з російського полону 1456 осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середині жовтня 2022 року вдалося звільнити з полону окупантів 108 жінок. То був перший повністю жіночий обмін. У полоні перебували мами та дочки, яких дуже чекали рідні.