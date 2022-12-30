Зброю маємо, але є складність: у ЗСУ розповіли, чим краще збивати "Шахеди"

Україні потрібно більше зброї, якою можна було б збивати іранські дрони

Під час чергового масованого обстрілу України 29 грудня Сили оборони зуміли збити 54 ракети з 69, а вночі вдалося знищити десяток ворожих дронів. Однак, щоб з ще більшою ефективністю збивати дрони, ЗСУ потребують додаткової зброї.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, системи ЗРК Patriot, які США пообіцяли передати Україні, не призначені для збивання дронів. Виною всьому дорожнеча ракет для ЗРК.

"Якщо мова про ЗРК Patriot, то вони не призначені для ураження дронів. Враховуючи високу вартість ракет для цих систем та їх потужність, використовувати дану техніку проти дешевих БПЛА — все одно, що гатити з гармати по горобцях", — пояснив речник Повітряних Сил.

Баражуючі боєприпаси потрібно збивати системами ППО Сухпутних військ, малими ППО, зенітними ракетами "Бук-М1", С-300 і навіть великокаліберними кулеметами.

Якщо брати до уваги іноземну допомогу, для збивання дронів підходять американські системи Avenger, ЗРК Stinger, IRIS-T і NASAMS. Але, щоб підвищити обороноздатність країни, Україна потребує набагато більшої кількості цих систем, ніж є зараз і планують поставити в майбутньому.

"Для підвищення обороноздатності ми потребуємо цієї техніки в значно більших обсягах", — підсумував Юрій Ігнат.

Раніше ми розповідали, як міномети з Італії допомагають захищати Бахмут. Ця зброя у руках українських воїнів знищує ворогів десятками.