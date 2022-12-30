"Мобіки перемелюватимуться ще швидше": експерт дав прогноз щодо війни на найближчий час

Головним ресурсом путіна для затяжної війни будуть мобілізовані

Російська армія продовжує нести рекордні втрати у війні проти України і вони тільки збільшуватимуться, оскільки головним ресурсом для затяжної війни у путіна будуть мобілізовані громадяни росії.

Так, на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, яке він висловив у своєму Telegram-каналі, часткова мобілізація нічого не змогла дати російським військам, крім стрімко зростаючих втрат через непрофесійну і неякісну складову чмобіків.

"Не здивуюся, якщо 16 тис на місяць стане середньостатистичним показником втрат РОВ у наступні місяці, адже професійний і якісний рівень з нізвідки не візьметься, а біомаса потрібна буде ще в більшій кількості... Адже путін постійно говорить про затяжну війну. Затяжний рахунок чого? ", — вважає Коваленко.

Експерт вважає, що для затяжної війни у шляху на головний ресурс буде біомаса (мобілізовані), не забезпечена технікою, артилерією та боєприпасами. При цьому зазначається, що затягувати війну виключно цією компонентою в сучасних умовах неможливо. Особливо з такими втратами.

"А це означає, що вже в січні путін повинен буде оголошувати чергову мобілізацію, ресурс якої перемелюватиметься ще швидше, оскільки до непрофесійності чмобів додається стрімке скорочення технічної компоненти", — Коваленко.

Також Коваленко прогнозує, що фактично ресурс російської мобілізації себе повністю вичерпає до лютого 2023 року.

Варто зазначити, що начальник ГУР МОУ Кирило Буданов розповів, що в росії вже незабаром розпочнеться нова хвиля мобілізації і навіть назвав точну дату.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий експерт Олег Жданов зробив обнадійливу заяву щодо термінів кінця війни.