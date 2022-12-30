Росіяни воюють не за територію: ветеран розповів, коли насправді закінчиться війна

Війна швидко не закінчиться

Навіть після завершення гарячої фази війни росії проти України, для багатьох українців до повної перемоги буде ще дуже далеко.

Як розповів співзасновник "Демократичної сокири", командир саперного підрозділу ЗСУ, історик Юрій Гудименко, війна повною мірою закінчиться лише коли буде покараний останній військовий злочинець.

За його словами, активна фаза військового протистояння триватиме ще рік чи може бути два роки.

"Ця ж війна йшла не за території як такі, а фактично проходила за винищення української державності та українського народу як такого", — сказав Гудименко.

Військовослужбовець додав, що доти, доки не буде покараний останній росіянин, який брав участь у звірствах у Бучі, Маріуполі, Херсоні та інших містах, українська нація не зможе говорити про абсолютну перемогу. Отже, доки вони не отримають справедливого покарання, починати писати нову історію з чистого аркуша буде неможливо.

Як повідомлялося раніше, голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що росія планує оголосити нову хвилю мобілізації після Нового року.