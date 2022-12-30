Рік великих плюсів: ветеран АТО підбив підсумки 2022 року для України

Аналітик розповів, про плюси та мінуси 2022 року для України

Попри величезні втрати військових та мирного населення, які зазнала Україна з початку російського вторгнення, загалом 2022 рік для нашої країни має більше плюсів, ніж мінусів.

Про це розповів військово-цивільний аналітик, ветеран АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні "Айдар" Євген Дикий в інтерв’ю "Новинарні".

За його словами, вже цілком очевидно, що Україна поверне всі свої окуповані росією території, проте вона ніколи не зможе повернути величезну кількість своїх людей.

"Коли ми святкуватимемо парад Перемоги, ми робитимемо це, на жаль, без них. Ціна, яку ми платимо, вона страшна", — сказав Дикий, додавши, що Україна платить цю ціну за те, що не готувалася.

Проте решта, за словами Дикого, є плюсом. Так, у військовому плані Україна вже перемогла у чотирьох фазах війни, а росіяни не змогли досягти жодної перемоги.

Також великим здобутком є політична перемога, включаючи ізоляцію росії. За словами аналітика, наша країна отримала менше підтримки, ніж вона хотіла, але це все одно "на порядок" більше, ніж вона отримувала за сотні років свого існування.

"Ніколи ще світ настільки не знав і не визнавав Україну, як зараз", — зазначив він.

Крім того, країна також позбавляється і внутрішньополітичних проблем, яких, здавалося б, вона не позбавиться ніколи.

"За місяці виконується та патріотична державотворча програма, яка не виконувалася десятиліттями", — зазначив Дикий, додавши, що при цьому в суспільстві існує загальний консенсус із цього приводу

За словами ветерана, загалом 2022 рік є роком "великих плюсів", за які довелося заплатити велику ціну.

Нагадаємо, раніше співзасновник "Демократичної сокири" Юрій Гудименко розповів "Телеграфу" про головні перемоги українських сил оборони у 2022 році.