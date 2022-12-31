Війна — день 311: ЗСУ досягли успіху на Луганщині, а росіяни продовжують тероризувати мирних українців

Оперативно про головне 31 грудня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 311 днів. ЗСУ значно покращили свої позиції в районі Кремінної, що на Луганщині, і продовжують стійко утримувати оборону біля Бахмута. Окупанти своєю чергою продовжують атакувати з використанням ударних дронів і не відмовилися від мети знищити українську критичну інфраструктуру.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 31 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:01 Київ повернувся до стабілізаційних графіків: у YASNO закликали економити електроенергію.

00:00 Міністр оборони Олексій Резніков закликав росіян уникати мобілізації. За його словами, у Росії на початку січня буде оголошено воєнний стан, а кордони закриті.

З даними за 28 грудня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 308: окупанти "тиснуть" на Донбасі і готують новий удар по Україні.

Про те, що відбувалося 29 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 309: жорстокі бої на Донбасі та нова ракетна атака по Україні.

Інформація за 30 грудня доступна у зведенні: Війна — день 310: росіяни атакують дронами та намагаються позбавити Україну світла під Новий рік.