"Українська ППО може стати найпотужнішою в Європі": Зеленський про плани на 2023 рік

Потужна система ППО України стане гарантією безпеки для всього континенту

Цього року Україні вдалося не лише зберегти протиповітряну оборону, яка успішно протистоїть атакам путінських стерв’ятників, але й зробити її сильнішою, ніж будь-коли.

Про це заявив у зверненні за підсумками 310 дня війни президент Володимир Зеленський.

А в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою, вважає глава Української держави.

"Українська ППО може стати найпотужнішою в Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всього континенту", — упевнений Зеленський.

Розмова про це, за словами президента, йшла на черговому засіданні Ставки – 45-му за рік.

Звісно, окрім завдань щодо посилення ППО на ньому обговорювалася і ситуація на фронті.

"Ключове – Донеччина, Луганщина – наш Донбас, де тривають найжорсткіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна… Загалом, тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої !" – заявив Володимир Зеленський.

Також йшлося і про ситуацію в енергетиці країни.

"У нас є чітка стратегія забезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов’язково. Це одне з головних завдань на наступний рік, і я не сумніваюся, що ми її виконаємо ", – поділився український лідер.

Ще однією важливою подією минулого дня стала перша церемонія нагородження українських волонтерів "Золотим серцем".

"Це справедливо і чесно – за підсумками року відзначити тих, хто весь рік допомагає нашій обороні, допомагає людям і всій нашій державі. Дякую кожному та кожній, хто воює за нашу державу. Хто допомагає українцям. Хто працює заради України та нашого майбутнього. Слава всім нашим людям! Слава Україні!" – заявив президент Зеленський.

Нагадаємо, раніше шостий президент України висловив упевненість у тому, що росія все глибше заганяє себе в глухий кут, завдаючи варварських ударів по мирних містах нашої країни.