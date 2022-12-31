Для чого росіянам лишився тиждень і куди КНДР запустила свої ракети: ТОП новин, які ви могли проспати

Зібрали актуальні події ночі проти 31 грудня, які відбувалися в Україні та світі

Ось нарешті і настав останній день непростого і досить лютневого 2022 року. Це означає лише одне — ми витримали, вижили і збираємося зробити це і в майбутньому, попередньо загадавши в новорічну річ єдине на всіх бажання. А щоб добре орієнтуватися в ситуації, треба знати всі актуальні новини.

Аби ви нічого не пропустили за ніч, допоки спали, "Телеграф" зробив підбірку останніх подій із життя України та світу, які видаються вельми цікавими та важливими. Читайте якісне та залишайтеся із нами і наступного року! А тепер — до новин!

Нічні вибухи

За повідомленням у місцевих Telegram-каналах, цієї ночі неспокійно було, як мінімум, в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Повідомлялося про вибухи в Херсоні, тимчасово окупованому Токмаку, а також Нікопольському районі, який регулярно обстрілюється артою. Інформація про наслідки та руйнування поки уточнюється.

Хитрий план

Росіяни могли зібрати невеликий запас іранських "шахедів", аби влаштовувати додаткові провокації при атаках на українські енергетичні об'єкти. Як пише Інститут вивчення війни, таким чином у рф можуть намагатися приховати наявний дефіцит крилатих ракет. При цьому ворог прагне продовжувати загальну кампанію, пов'язану із ударами по електроенергетичній інфаструктурі.

Попередження для росіян

Очільник Міноборони Олексій Резніков вкотре виступив зі зверненням, направленим до росіян. Головний його меседж — у жителів рф залишилося близько тижня до нової хвилі мобілізації на війну проти України.

"Напередодні нового року я звертаюся до громадян росії, які є військовозобов'язаними. Насамперед, це стосується жителів великих російських міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки ще є хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан і почне чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті і в Білорусі", — заявив міністр.

Він закликав щось робити із цією ситуацією, якщо російські громадяни не бажають іти на війну за путіна, аби там померти.

Кім знову лютує

Мова не про очільника Миколаївської ОВА, а про лідера Північної Кореї — Кім Чен Ина. За інформацією The Japan Times, глава КНДР віддав розпорядження про запуск чергової партії баллістичних ракет у напрямку Японії. Відомо, що вони впали у води Східного моря, подолавши близько 350 км. На щастя, снаряди не дісталися японської економічної зони.

В Японії уже висловили Північній Кореї рішучий протест, адже дії режиму Кіма загрожують миру та безпеці всього регіону.

Українська система ППО має великі перспективи

Президент Володимир Зеленський переконаний, що протиповітряна оборона країни у 2023 році стане однією із найпотужніших у Європі. Це гарантуватиме безпеку не лише нашим містам і селам, а й всьому ЄС загалом. Про це очільник держави заявив у вечірньому зверненні.

"Кам'яний" водоспад

Завершимо не війною чи агресією. Найбільший і найвідоміший водоспад світу — Ніагарський — серйозно підмерз, утворивши неймовірну природну красу біля свого підніжжя. Як повідомляє CNBC News, частина водойми вкрилася кригою через сильний зимовий шторм, який проходить Канадою і США. Виглядає це надзвичайно красиво.

Про події дня в Україні пропонуємо дізнаватися з нашого текстового онлайну: Війна — день 311: ЗСУ досягли успіху на Луганщині, а росіяни продовжують тероризувати мирних українців