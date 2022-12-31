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Перед Новим роком ворог активізується ще на одному напрямку: актуальні карти боїв в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Українські військові тримають лінію фронту Новина оновлена 31 грудня 2022, 06:54
Українські військові тримають лінію фронту. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Армія росії місцями знизила темпи атак, але продовжує нападати і обстрілювати як позиції військових, так і українські міста.

Ворог продовжує активно атакувати на сході України. Російські окупанти завдають ударів по лінії Сватове — Кремінна. На Лиманському напрямі триває наступ, а в районі Куп’янська — спроби зайняти вигідніші позиції.

За даними Інституту вивчення війни, росіяни також продовжували наступ у районі Авдіївки та в Бахмуті, але в останньому темпи російських операцій могли сповільнитись у порівнянні з попередніми днями. У районі Авдіївки окупанти намагаються покращити тактичне становище.

На Запоріжжі, як і по всій території біля фронту, тривають обстріли. Ворог тим часом заявляє про наземні удари у регіоні. Проте за даними Генштабу ЗСУ, атаки окупантів відбиті в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка та Білогорівка Луганської області та Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка та Мар'їнки Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні
Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські війська проводять контратаки, намагаючись відновити позиції на Луганщині. Під ударом був район на захід від Сватового. У районі Кремінної окупанти могли просунутися, на південь від міста в районі Білогорівки було знято відео з росіянами на тактично значущих висотах. Українські сили продовжують завдавати ударів по місцях зосередження ворога на Луганщині.

Карта боїв на північному сході України 31.12
Карта боїв на північному сході України

На Донеччині окупанти продовжують наступати в районі Бахмута, але повільніше ніж в останні дні. на це також вказує меншу кількість населених пунктів у районі, що зазнали наземної атаки. За заявами ворога їм вдалося просунутися в районі Підгородного, але українські військові роблять контратаки.

На північ від Авдіївки та вздовж західної околиці Донецька ворог продовжує атаки. Українські військові б’ють за зосередженням окупантів у Донецьку. Напередодні внаслідок удару загинув начальник Контрольно-слідчого відділу Військового слідчого управління СК рф по Об’єднаному угрупованню військ Євген Рябков.

Карта боїв у Донецькій області 31.12
Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські джерела заявляють про активність і бої в Запорізькій області, нібито прорив на південь від Гуляйполя. В адміністрації області повідомили, що ворог зосереджений на обороні. Аналітики вважають, що російські сили можуть проводити обмежені операції щодо покращення своїх тактичних позицій у Запорізькій області. Генштаб України про штурми не повідомляв, але дав дані щодо масових обстрілів. Також вороги б’ють регіоном, включаючи Херсонську, Дніпропетровську та Миколаївську області з артилерії.

Карта воєнних дій на півдні України 31.12
Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" публікував думку експерта, який вважає, що навіть кинувши на фронт масу мобілізованих росіян, росія не досягне поставленої мети. Буде тільки більше втрат у лавах ворога. Україна тим часом зміцнює систему ППО, прагнучи зробити її кращою в Європі.

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#Мапа #Війна