Перед Новим роком ворог активізується ще на одному напрямку: актуальні карти боїв в Україні

Армія росії місцями знизила темпи атак, але продовжує нападати і обстрілювати як позиції військових, так і українські міста.

Ворог продовжує активно атакувати на сході України. Російські окупанти завдають ударів по лінії Сватове — Кремінна. На Лиманському напрямі триває наступ, а в районі Куп’янська — спроби зайняти вигідніші позиції.

За даними Інституту вивчення війни, росіяни також продовжували наступ у районі Авдіївки та в Бахмуті, але в останньому темпи російських операцій могли сповільнитись у порівнянні з попередніми днями. У районі Авдіївки окупанти намагаються покращити тактичне становище.

На Запоріжжі, як і по всій території біля фронту, тривають обстріли. Ворог тим часом заявляє про наземні удари у регіоні. Проте за даними Генштабу ЗСУ, атаки окупантів відбиті в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка та Білогорівка Луганської області та Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка та Мар'їнки Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські війська проводять контратаки, намагаючись відновити позиції на Луганщині. Під ударом був район на захід від Сватового. У районі Кремінної окупанти могли просунутися, на південь від міста в районі Білогорівки було знято відео з росіянами на тактично значущих висотах. Українські сили продовжують завдавати ударів по місцях зосередження ворога на Луганщині.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині окупанти продовжують наступати в районі Бахмута, але повільніше ніж в останні дні. на це також вказує меншу кількість населених пунктів у районі, що зазнали наземної атаки. За заявами ворога їм вдалося просунутися в районі Підгородного, але українські військові роблять контратаки.

На північ від Авдіївки та вздовж західної околиці Донецька ворог продовжує атаки. Українські військові б’ють за зосередженням окупантів у Донецьку. Напередодні внаслідок удару загинув начальник Контрольно-слідчого відділу Військового слідчого управління СК рф по Об’єднаному угрупованню військ Євген Рябков.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські джерела заявляють про активність і бої в Запорізькій області, нібито прорив на південь від Гуляйполя. В адміністрації області повідомили, що ворог зосереджений на обороні. Аналітики вважають, що російські сили можуть проводити обмежені операції щодо покращення своїх тактичних позицій у Запорізькій області. Генштаб України про штурми не повідомляв, але дав дані щодо масових обстрілів. Також вороги б’ють регіоном, включаючи Херсонську, Дніпропетровську та Миколаївську області з артилерії.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" публікував думку експерта, який вважає, що навіть кинувши на фронт масу мобілізованих росіян, росія не досягне поставленої мети. Буде тільки більше втрат у лавах ворога. Україна тим часом зміцнює систему ППО, прагнучи зробити її кращою в Європі.