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Війна — день 312: ворог продовжує обстріл мирних міст, але українці мають намір боротися до Перемоги

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
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Автор
На війні немає свят Новина оновлена 01 січня 2023, 01:32
На війні немає свят. Фото Генштаб ЗСУ

Російський ворог протягом 312 днів продовжує завдавати масованих ударів по мирних містах з використанням ракет та ударних дронів, намагаючись зламати дух нашого народу. Але українці не мають наміру йти на поступки російським фашистам, і продовжують знищувати окупантів на фронті та в тилу. ППО збиває дрони та крилаті ракети, що атакують наші міста, а підрозділи Української армії тіснять рашистів під Лиманом та Бахмутом, а також на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

А 2023, як заявив у своєму новорічному зверненні президент Володимир Зеленський, обов’язково буде за Україною.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 січня 2023 року, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:01 Над Києвом збито ракету ворога.

З даними за 31 грудня можна ознайомитись у трансляції: "Війна — день 311: ЗСУ досягли успіху на Луганщині, а росіяни продовжують тероризувати мирних українців".

Інформація за 30 грудня доступна у зведенні: Війна — день 310: росіяни атакують дронами та намагаються позбавити Україну світла під Новий рік .

Про те, що відбувалося 29 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 309: жорстокі бої на Донбасі та нова ракетна атака по Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #ЗСУ