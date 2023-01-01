Найгірше позаду: в "Укренерго" озвучили оптимістичний прогноз щодо блекауту

На енергетичному фронті окупанти також зазнають поразки

Ракетні атаки росіян на енергетичну систему теоретично можуть призвести до повного блекауту в Україні. Водночас на практиці ймовірність такої небезпеки низька.

Динаміка та ефект від ракетних обстрілів з боку окупантів мають дедалі меншу здатність. Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли із цими ракетними атаками, я дуже на це сподіваюся. Динаміки цих атак та ефект від тих атак показує, що росіяни мають дедалі меншу та меншу здатність", — заявив Кудрицький.

Він також додав, що українські енергетики вже навчилися і знають, як потрібно готуватися до ймовірних ракетних обстрілів, які готують росіяни. Мені на думку Кудрицького, що окупанти програють як на звичайному фронті, так і на енергетичному.

"Мені здається, що цей атакуючий потенціал все більше вичерпуватиметься. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють", — додав Кудрицький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт з енергетики Геннадій Рябцев спрогнозував, скільки ракет залишилося у росіян, на скільки атак їх ще вистачить та чи окупанти зможуть залишити Україну без світла.