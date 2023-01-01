Намагалися врятувати всім містом: у Хмельницькому померла юна жертва обстрілу

Оксані Музиці було лише 22 роки

Під час учорашнього масованого удару по Україні постраждала і Хмельницька область. У лікарні померла одна із постраждалих.

Трагічну новину повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

Вчора, 31 грудня 2022 року, армія росії випустила по Україні десятки ракет. У Хмельницькій області відомо про два "прильоти" — по військовому об’єкту у місті та по АЗС. Також було пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 прилеглих житлових будинків та складські приміщення. Попадань по об’єктам критичної інфраструктури немає, але частина міста залишилася без світла після обстрілу.

Травми різного ступеня тяжкості отримали понад 10 цивільних, вісім із яких відвезли до лікарні. У тяжкому стані була дівчина 22 років, пізніше стало відоме її ім’я — Оксана Музика.

У місті було екстрено оголошено збирання крові 1-ї групи негативного резус-фактора, оскільки поранення у постраждалої були серйозні. Місцеві жителі миттєво відгукнулися, але це не допомогло.

Вранці 1 січня 2023 стало відомо, що Оксана померла від отриманих травм. Лікарі боролися за її життя цілу ніч. Спочатку інформацію повідомила волонтер Анастасія Козак, а згодом підтвердив і голова Хмельницької ОВА.

"Дівчина (22 роки), яка у вкрай тяжкому стані була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм. Співчуття рідним та близьким Орки, горіти вам у пеклі", — повідомив Сергій Гамалій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що помер директор "Львівської тютюнової фабрики" Володимир Квурт. Йому було 55 років.