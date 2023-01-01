"Патова ситуація": експерт дав невтішний прогноз щодо війни в Україні

У росії шукають способи повернути громадян, що втекли.

Повномасштабне російське вторгнення триватиме ще довго, оскільки російське суспільство показало, що готове миритися з величезними втратами.

Як повідомляє WP, про це розповів професор Кшиштоф Женгота з Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині.

За його словами, оточення російського диктатора володимира путіна показує, що війна йтиме ще довго, а великі втрати серед солдатів не є причиною для зупинення вторгнення. Тому він вважає, що росія ще може дозволити собі вести війну, оскільки людського ресурсу вона має ще достатньо.

Професор також каже, що Україна також не готова відмовлятися від своїх територій і має намір повернути Крим та Донбас.

"Це патова ситуація, яка може тривати роками", — зазначив він.

Женгота підкреслив, що в росії через величезні втрати та масові втечі людей з країни наростає демографічна криза. Тому російське керівництво шукатиме способи повернути громадян, які втекли, і тим самим отримати більше "гарматного м’яса".

Як повідомлялося раніше, глава Міноборони України Олексій Резніков раніше попередив росіян, що путін має намір на початку січня оголосити воєнний стан у країні та закрити кордони.