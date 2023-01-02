Що потрібно Україні для ефективного наступу: прогноз генерала на 2023 рік

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко спеціально для "Телеграфу" оцінив українські воєнні перемоги 2022 року та перспективи 2023-го

У понеділок, 2 січня, стартував перший робочий тиждень нового року. Україна переживає 313-й день з початку широкомасштабного російського вторгнення. Найважчий 2022-й став для нас не лише роком величезних втрат, а й роком неймовірних тріумфів. Про головні українські воєнні перемоги та очікування "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

За словами генерала Романенка, щоб оцінити у військовому сенсі головний підсумок року, що минув, треба згадати заявлені Кремлем цілі широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

"А ними, за словами головного злочинця, терориста цього року – путіна, були знищення української нації ("денацифікація") та знищення нашої держави ("демілітаризація" – знищення сил оборони, після чого держава як така існувати вже не може). Попри такі наміри, попри підготовку, яку росіяни вели вісім років, попри війська, що втричі перевищують потенціал наших сил оборони, агресор провалив як стратегічну наступальну операцію (так званий бліцкриг), так і низку тактичних", – наголошує експерт.

Так, війна ще триває. Загрози великі. Але бліцкриг не відбувся. Україна встояла. І це головне стратегічне досягнення року, впевнений Ігор Романенко.

"Є у нас і оперативні досягнення, – зазначає він. – Одне з найважливіших – успішне проведення Херсонської наступальної операції. Вона тривала чотири місяці, захопивши частину літа та частину осені. Під час неї було проведено успішну наступальну Харківську операцію, а також звільнено правобережну частину Херсонщини, включно з єдиним захопленим росіянами цього року облцентром – власне Херсоном".

Це – принципове військове досягнення на тлі стратегічної оборонної операції, яку ведуть сили оборони України, підкреслює експерт.

Активний фронт зараз — близько 1,2 тис. км із загального фронту в 2,5 тис. км. Нам треба, щоб на якомога більшій протяжності рф переходила до оборонних дій, пояснює генерал. А ми, отримавши від західних партнерів необхідне озброєння, розпочали чергові наступальні операції.

"Головком Залужний в одному з грудневих інтерв’ю дав чіткий перелік того, що нам для цього необхідно, — нагадує Ігор Романенко. — Мова про сотні танків, бронемашин, артилерійського озброєння. Крім військово-технічного потенціалу, потрібна відповідна підготовка наших резервів, наших військ. Також слід розуміти, що для активних та ефективних наступальних дій потрібні відповідні погодні умови. Земля має бути не вологою, як зараз, а чи промерзнути, чи висохнути".

Підготовку до наступу нам важливо здійснити швидше, ніж росія накопичить свої резерви для подібних дій, акцентує генерал.

"Удари ми можемо завдати на низці напрямків, зокрема на півночі Луганської області (дільниця Сватове — Кремінна), у Запорізькій області (Мелітополь — Бердянськ). Можуть бути й інші варіанти. Генштаб при ухваленні відповідних рішень завжди спирається на дані розвідки (і української, і союзників), орієнтується на реальний стан наших військ та сил противника, — пояснює Ігор Романенко. — Сподіваємося, відповідні рішення та дії будуть настільки ж успішними у 2023 році, як ми не одноразово бачили у 2022-му. Стратегічно росія вже програла. Тепер її треба дотиснути оперативно та тактично".