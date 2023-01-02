Не тільки Макіївка: у мережі пишуть про ще одну масову загибель російських військових

У розташуванні були десятки окупантів

Новорічне "вітання" від Збройних сил України отримали не лише російські солдати в Макіївці, а й окупанти у двох населених пунктах під Шахтарськом. Вибух виявився настільки потужним, що його відчули мешканці багатьох населених пунктів у окрузі.

Так, за інформацією донецької пропагандистки Юлії Андрієнко, "вітання" під Шахтарськом було доставлено одержувачам 1 січня о пів на третю ночі. Вона уточнила, що потужні вибухи пролунали одразу у двох населених пунктах — у Садовому та Давидівці.

За її словами, удари припали прямо в розташування російських загарбників, яких там знаходилося по кілька десятків.

"У Садовому поселили (російських солдатів. — Ред.) у колишньому дитячому садку, залишилася одна стіна. Хвиля докотилася до мого хутора, будинок здригнувся, крізь сон я тільки сказала: "Такої сили вибуху і такі бахи ми ще не відчували тут". У Давидівці (загарбники — Ред.) розташовувалися в клубі, теж у мотлох. На Садовому живе племінниця. Вранці дістали тільки 20 людей. І там, і там було по 50, начебто.. Всі мережі мовчать", — розповідає Андрієнко.

Інформацію про "приліт" по окупантах прокоментував і відомий український журналіст Денис Казанський.

"Просто нагадаю, що всі ці люди зараз могли б мирно наминати салат олів’є у своїх мухосранськах, якби старий не з'їхав з глузду і не зважився пограти у великого завойовника. Всі ці люди загинули даремно, просто так, в ім’я нічого. Не геройською, а абсолютно безглуздою і тупою смертю — їх просто повантажили у вагон, привезли, як велику рогату худобу, в якусь будівлю і поховали під купою уламків. І найприголомшливіше, що в самій Росії всім абсолютно однаково", — зазначив Казанський.

Давидівка

Садове

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що напередодні Нового року у багатьох російських містах сталася святкова "бавовна".

Також ми повідомляли про те, що на аеродромі в російському Воронежі сталася "бавовна".