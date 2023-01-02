Зеленський має "тонку шкіру", а путін - це абсолютна злість: британський журналіст порівняв двох президентів

Український лідер дивує своєю людяністю та вмінням слухати і чути

Президент України Володимир Зеленський, попри відчутну втому через війну, має гостру реакцію та "тонку шкіру", яка допомагає йому слухати і чути, інтуїтивно відчувати все нервами і нутром. Інша річ — російський лідер володимир путін, який зосереджує в собі абсолютну злість, самотність і повну відсутність любові.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів міжнародний редактор The Economist, ексрепортер Financial Times Аркадій Островський, зазначивши, як сильно його вразив український гарант під час особистої розмови.

"Попри помітну втому, Зеленський не втратив гостроти реакції. Це вразило мене в розмові з ним і в березні, і в грудні. Ти ставиш запитання, а він слухає і відповідає саме на твоє питання – таке рідко буває з політиками. Зазвичай коли питаєш про щось, політик ввічливо чекає, коли ти закінчиш, потім говорить про щось своє. Це не тільки з політиками, так із багатьма людьми, на жаль. Люди взагалі рідко вміють слухати і чути. Він уміє", — розповів він.

За словами британського журналіста, Зеленський має "тонку шкіру", котра допомагає йому відчувати все, що відбувається навколо нутром і нервами. Він переконаний, що таку здатність український лідер отримав завдяки своїй акторській природі, адже ця категорія людей має завжди бути реактивною. У президента зберігається безпосередня реакція на всі обставини, в яких він перебуває, тож гарант буквально інтуїтивно відчуває свою аудиторію та заряджається від неї.

Островський зазначає, що справа не у вдало обраному образі Володимира Зеленського і не у його хороших промовах, адже йому не притаманна театральність, він щиро відчуває біль, ненависть і при цьому вдало зберігає себе.

"Щоразу під час інтерв'ю ми говорили з ним про театр і про кіно. І щоразу він повторював, що зараз нічого неможливо зіграти. Коли перебуваєш в епіцентрі подій такого масштабу, це виключає можливість узагалі якогось художнього висловлювання… Сенс у тому, що Зеленський постійно змінює динаміку всередині західних країн. Те, що здавалося абсолютно неможливим учора, сьогодні стає можливим" — пояснив журналіст.

Що стосується російського президента володимира путіна, то у нього, запевняє редактор, абсолютно атрофоване почуття емпатії. Люди, які близько спілкувалися з диктатором, характеризують його як людину, котра уособлює в собі абсолютну самотність і злість, в ньому нема любові, саме тому інші люди для нього абсолютно нічого не значать.

За словами Островського, Володимир Зеленський систематично змінює динаміку усередині західних країн і те, що здавалося б абсолютно неможливим учора, вже сьогодні стає реальністю. Як приклад він наводить лютневе бажання України отримати потужні РСЗВ HIMARS, які вже сьогодні гатять по окупантах на фронті, та системи ППО Patriot, передачу яких союзники відтягували, побоюючись ескалації. Однак і вони тепер боронитимуть українські території від ворожого наступу.

"Так, Зеленський не розуміє, як влаштований світ. Або, може, розуміє, але цей устрій його абсолютно не влаштовує. Якщо світ так влаштований, він неправильно влаштований, і це потрібно поміняти", — підсумував редактор The Economist.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як користувачі українського сегмента мережі порівняли зовнішній вигляд Зеленського під час його новорічних звернень до жителів країни у 2022 і 2023 роках.