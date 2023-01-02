У розвідці дали прогноз щодо війни 2023 року: названо головні цілі росіян

У росії завершився перший етап мобілізації

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) розповіли, що відбуватиметься на полі бою в Україні 2023 року, а також якої мети намагатимуться досягти російські загарбники.

Так, згідно з заявою представника ГУР Вадима Скібіцького в ефірі національного телемарафону, на початку року армія росії може змінити свою тактику. Окрім того, очікується підтягування резервів ворога до кордонів України.

Скібіцький повідомив, що росіяни вже завершили перший етап мобілізації, а зараз завершуються процедури злагодження, проведення батальйонних, ротних навчань і на початок 2023 року вони вже будуть готові до бойового застосування. Головною метою окупантів у ГУР називають спробу повної окупації Донбасу, а також утримання вже захоплених українських територій.

"Чого ми очікуємо? По-перше — це підтягування резервів російських військ до наших кордонів. Введення на нашу територію нових підрозділів та введення частини підрозділів територіальних військ. І це ми вже спостерігаємо в Херсонській області. Це продовження наступальних дій на окремих напрямках та основною метою ворога все ж таки буде повне захоплення Донецької області та утримання тих тимчасово окупованих територій, які зараз знаходяться під контролем росії", — розповів Вадим Скібіцький.

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