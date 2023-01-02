Роспропаганда заявила про загибель під Бахмутом відомого учасника Майдану Гаврилюка: це виявилося фейком

Інформацію щодо своєї псевдозагибелі вже встиг прокоментувати і сам активіст

Російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали у понеділок, 2 січня, масово поширили новину про загибель народного депутата 8-го скликання та активіста Євромайдану Михайла Гаврилюка, більш відомого в Україні та за її межами як "козак Гаврилюк".

Згідно з даними російської пропаганди, український воїн нібито був убитий під час тяжких боїв під "Артемівськом" (Бахмутом — ред.).

"1 січня 2023 року під Артемівськом російські війська знищили ідейного українського нациста, колишнього депутата Верховної Ради Михайла Гаврилюка", — йдеться в тексті публікації.

Михайло Гаврилюк

На щастя, пропаганда окупантів виявилася черговим фейком. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав український журналіст Назар Приходько, який ще недавно співчував родині загиблого активіста.

"Слава Богу інформація про загибель Гаврилюка виявилася неправдивою. Вибачаюсь перед ним і перед вами", — написав він.

Пізніше інформацію про те, що активіст живий, у коментарі виданню "ТСН" підтвердив і хрещений батько дружини воїна Мирослав.

"Я щойно зателефонував йому. Він не загинув, читає новини про свою загибель. Він не встиг би загинути, бо в суботу ми пили коньяк", — повідомив він.

Згодом і сам Гаврилюк спростував інформацію щодо своєї загибелі, зазначивши, що, попри цю гарну звістку, втрати, на жаль, все ж є, адже життя у боях з окупантами втратив його побратим.

Варто додати, що через свою недалекість і недосвідченість, пропагандисти могли сплутати нардепа Гаврилюка з його однофамільцем Володимиром Гаврилюком, який віддав своє життя у боях з ворогом на фронті.

Загиблий на фронті Володимир Гаврилюк

Варто додати, що активіст Михайло Гаврилюк брав безпосередню участь у громадських акціях із перших днів Майдану.

Узимку 2014 року на одній з вулиць Києва силовики повністю роздягнули Гаврилюка, виштовхали його з автобуса на мороз і провели із ним вкрай принизливу фотосесію. Цей інцидент згодом набув розголосу у мережі.

Під час війни на сході Гаврилюк регулярно постачав на передову АТО харчі бійцям Національної гвардії. Пізніше активіст вступив до лав бійців добровольчого батальйону "Золоті ворота".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російська пропаганда масово ширила фейки щодо трагічної загибелі на фронті парамедика зі США — 28-річної Ребеки Мацировської, однак військова вийшла на зв'язок із журналістами нашого видання і особисто спростувала цю інформацію.