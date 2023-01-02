Куля пробила каску наскрізь, боєць живий: у мережі з’явилося вражаюче відео з фронту

Везінню бійця можна тільки позаздрити

Мережею поширилося відео з українським військовим, якого під час боротьби з російськими окупантами буквально врятувало диво. Куля пробила каску бійця навиліт, не зачепивши його самого.

Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ". На кадрах видно, що каску українського захисника пробито у двох місцях, але з ним, на щастя, все гаразд. Військовий, який знімав свого товариша по службі, не може стримати емоцій від того, що його колега буквально був на волосину від смерті і тепер для нього ця подія — немов другий день народження.

"Пощастило", — коротко підписали відео в Telegram-каналі.

Увага! У відео є нецензурна лексика!

У соціальних мережах користувачі зазначили, що каска не впритул примикає до голови, там є підшоломник і проміжок. Таким чином куля пройшла по лінії волосся, не зачепивши голови.

Також користувачі додали, що велику роль могло зіграти те, що каска не була закріплена. Таким чином вона з’їхала від кінетичної енергії кулі, і та прослизнула над головою.

У коментарях також запропонували дати військовому позивному "Лакі" (Lucky — перекладається з англійської як "удачливий").

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що німецький шолом урятував життя українському військовому. Фото захисника облетіло соцмережі та зібрало багато схвальних відгуків від українців, які зазначили, що якісна броня та амуніція від західних партнерів урятувала не одне життя українських воїнів.