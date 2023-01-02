Перемир’я влітку та "перехідний період"? Відставний генерал НАТО зробив прогноз щодо війни росії з Україною

Переговори між Україною та росією можуть зайняти багато часу

Колишній генерал Бундесверу та НАТО Ганс-Лотар Домрезе висловив свою думку щодо війни в Україні 2023 року. За його словами, вже скоро між нашою країною та росією може відбутися перемир’я.

В інтерв’ю виданню Zeit Домрезе розповів, що очікує на припинення вогню у війні росії проти України наприкінці цьогороку.

"Я чекаю перемир’я на початку літа, коли про це скажуть обидві сторони: "Тепер це більше не має сенсу". Припинення вогню настане десь у 2023 році", — вважає військовий.

На його думку, у проміжку між лютим та травнем може виникнути така ситуація, "у якій обидві сторони зрозуміють, що вони нікуди не рухаються".

"Це буде момент для переговорів про припинення вогню", — заявив генерал. При цьому він зазначив, що це не означає миру протягом тривалого часу.

"Переговори, ймовірно, займуть багато часу, вам потрібен посередник: можливо, генеральний секретар ООН Гутерріш, президент Туреччини Ердоган чи прем’єр-міністр Індії Моді – хоча ніхто насправді не нав’язує себе", – сказав він.

Також Домрезе вважає, що досягти рішення можна лише у разі його прийнятності для обох сторін "навіть якщо путін насправді хотів би мати всю Україну, а Зеленський хотів би знову звільнити всю Україну".

Як можливе рішення, екс-генерал називає "відмову Зеленського від вимоги негайної реінтеграції таких територій, як Крим, в Україну — можна було б домовитися про перехідний період".

На думку Дамрезе, перехідний період може тривати, наприклад, 50 років, як це було у разі повернення Гонконгу під контроль Китаю.

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