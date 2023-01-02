росія може атакувати НАТО: путіна здатні підштовхнути до цього дві речі

Експерт припускає, що росія дійсно здатна напасти на одну з країн Євросоюзу

Захід чітко усвідомлює реальність загрози з боку росії, тож готується до ймовірного нападу, розглядаючи різні сценарії розвитку ситуації. Наразі окреслені два пункти, які дійсно можуть підштовхнути до цього володимира путіна — це відчуття безкарності та події на фронті.

Про це, коментуючи доповідь однієї з найповажніших американських дослідницьких корпорацій RAND, спеціально для видання "Телеграф" розповів політичний аналітик Олег Лісний. На думку експерта, сам факт того, що відповідне дослідження було оприлюднене, можна вважати чітким сигналом для москви про те, що перетин "червоних ліній" потягне за собою застосування грубої військової сили з боку НАТО. Він переконаний, що для росії напад на будь-які об'єкти, що розташовані на території країн Європейського союзу стане самогубством. Ба більше, від агресора відмовляться всі її союзники і партнери.

"По-перше, у такому разі від неї відмовляться останні партнери та союзники. Це означатиме остаточну політичну ізоляцію росії від усього світу. По-друге, ця атака гарантовано матиме тяжкі наслідки — військова відповідь не змусить довго чекати. Водночас повномасштабне вторгнення в Україну також було безумством, що, втім, не завадило володимиру путіну ухвалити це рішення. Найчастіше вони позбавлені логічної складової", — пояснив він.

Експерт зазначає, що основними факторами, які здатні підштовхнути путіна до такого необдуманого кроку є критична ситуація на фронті, а також почуття безкарності.

Лісний наголошує, що останній пункт міг вкоренитися у свідомість російського диктатора через вкрай стриману реакцію колективного Заходу на падіння ракети на території Польщі, яке потягнуло за собою загибель двох мирних людей. На його думку, саме ця ситуація могла бути таким собі промацуванням витримки і рішучості міжнародні спільноти. А так, як жорсткої реакції росія не отримала, вона може піти й далі, розраховуючи на те, що все знову зійде їй з рук.

"Особливо актуальним це стає зараз, коли і у нас, і у ворога є проблеми з боєприпасами. Якщо в критичній ситуації росія матиме можливість атакувати склад із озброєнням для України в Європі, путін і його оточення можуть на це піти. Нам залишається сподіватися на потужну розвідку та аналітичні служби США та Британії, які зможуть запобігти такому сценарію та діяти на випередження", — підсумував політолог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як третій президент України Віктор Ющенко прокоментував позицію НАТО щодо війни в Україні та окреслив дві історичні помилки, які не дали СРСР "померти" остаточно та дозволили росії залишитися на позиціях так званої імперії.