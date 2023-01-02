Повернувся з Польщі і пішов на війну, але повоював лише місяць: на Сумщині попрощалися із загиблим героєм

Артилерійський обстріл ворога обірвав життя Андрія Шпака

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка продовжує забирати життя найкращих синів та доньок нашої країни. Однією із таких непоправних втрат став молодий український захисник Андрій Шпак.

Так, за даними українського блогера "Кримський бандерівець", на війні в Україні загинув Андрій Шпак 1999 року народження. Професійний кухар працював у Польщі на момент початку повномасштабної війни, але невдовзі повернувся на батьківщину. Коли країна закликала захищати рідну землю, отримавши в листопаді повістку, взяв до рук зброю і гідно виконував свій обов’язок до останнього подиху

Чоловік боровся за незалежність країни, у лавах десантно-штурмової бригади. На жаль, шлях воїна для чоловіка тривав недовго. Через місяць бойових дій війна для нього закінчилася в населеному пункті Білогорівка Луганської області. Артилерійський обстріл ворога обірвав молоде життя.

Днями у селі Червона Слобода попрощалися з українським героєм. Його поховали на місцевому цвинтарі. До села прибули побратими воїна, однокласники, рідні, знайомі, друзі, просто мешканці Буринської громади.

"Важко підібрати слова, щоб розділити горе втрати. Нестерпний біль за молоде життя, покладене на вівтар Перемоги. Пам’ятаю, як маленьким, допитливим хлопчиком Андрійко прийшов до школи. Одним із перших навчився читати, його цікавило все, а найбільше любив математику", — Згадує перша вчителька Андрія.

Захисника України було поховано з гідними військовими почестями під звуки Гімну України та прощального салюту.

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