ЗСУ звільнили важливий острів біля Херсона: що відомо

У мережі з’явилося відео, на якому військовослужбовець підтвердив визволення острова

Українські військові продовжують вибивати окупантів із території нашої країни і, ймовірно, звільнили острів Великий Потьомкінський, який знаходиться між правим та лівим берегом Дніпра біля Херсона.

Інформацію про це оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, а також оприлюднив відео, на якому видно бійця ЗСУ, який заявив про деокупацію острова.

"ЗСУ звільнили острів Великий Потьомкінський. Це острів між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсона", — написав нардеп.

Офіційної інформації від Генштабу із цього приводу не надходило.

Наразі на острові не залишилося мирних жителів, оскільки росіяни вивезли їх на окуповану частину Херсонщини ще 15 грудня.

Острів потрапив в окупацію після початку вторгнення, проте під час листопадового контрнаступу його повернули під контроль України разом із Херсоном. Втім, уже 9 грудня радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що росіяни знову змогли його захопити.

Як повідомлялося раніше, американський генерал Бен Ходжес висловив упевненість, що українські війська можуть звільнити Крим до літа 2023 року.