Окупанти тиснуть у районі Бахмута та Авдіївки: свіжі карти боїв в Україні

Ворог продовжує обстріли з артилерії, мінометів, використовує ракети та дрони

Ворог продовжує спроби покращити позиції на різних ділянках фронту, зокрема на північний захід від Сватового. Уздовж східної лінії фронту сили окупантів передислокуються, але намагаються тримати тим артилерійських обстрілів.

У звіті Інституту вивчення війни згадується, що росіяни продовжують заявляти про успіхи на Запорізькому напрямі, нібито вони продовжують настання. На окупованому півдні України триває будівництво оборонних споруд.

За даними Генштабу атаки ворога відбили у населених пунктах Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Соледар, Червона Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські окупанти намагаються покращити свої тактичні позиції на північний захід від Сватового. Повідомляється про артилерійські дуелі на цьому напрямі. У районі Кремінний ворог також атакував позиції на північному заході та південному сході від міста. На цьому напрямі росіяни чекають на українську атаку, як тільки встановляться морози.

Карта боїв у Луганській області

На Донеччині ворог передислокується, намагаючись зберегти темп артилерійських обстрілів. Найбільше вогнем поливають у районі Бахмута та Авдіївки. Російські війська також шукають боєприпаси — через снарядний голод знизилася кількість пострілів до 20 тисяч на день. До Попасної прибули дві БТГ окупантів, вони, ймовірно, у поганому стані, але атакуватимуть у напрямах Соледара та Бахмута.

Окупанти продовжують завдавати наземних ударів у районі Бахмута – вагнерівці скаржаться, що українські військові добре зміцнили район. Росіяни заявляють про поступ у районі Соледар — Бахмутське, Кліщіївки та Підгородного, але підтвердити це неможливо. У районі Авдіївки продовжується атака ворога. Російські війська намагаються просунутися у бік Кам’янки. Дії Росії в районі Вугледару мають тактичний характер.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог обмежено атакував позиції українських військових на Херсонщині. Російські війська зберігають значну присутність, точну кількість сил невідомо. На Запоріжжі російські окупанти заявили про просування з нібито окупованої Дорожнянки на захід у бік Мирного. У Запорізькій області та Криму також будують оборонні споруди, а також стягують війська.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв про звільнення острова на Дніпрі. Інформація надійшла з кількох джерел, але поки що не була підтверджена Генштабом. Великий Потьомкінський був звільнений разом із Херсоном, але потім захоплений росіянами.