Подавився шашликом: на Львівщині святкування Нового року мало не закінчилося трагедією

У Новий рік чоловік подавився шашликом і незабаром знепритомнів

На Львівщині місцевий житель проводжав із колегами на роботі старий рік і мало не помер. Чоловік подавився шматком шашлику, після чого звалився на підлогу. На щастя, його приятелі вчасно зорієнтувалися та надали важливу допомогу.

Про подію у новорічну ніч розповіли у Львівському Обласному Центрі Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф.

За словами медиків, чоловіки після закінчення роботи вирішили влаштувати свято. Однією зі страв на святковому столі був шашлик, яким у результаті подавився учасник заходу. Під час їжі він раптово закашлявся, вийшов із приміщення, а потім упав.

"Колеги зорієнтувалися, що він подавився шматком шашлику. Почали надавати допомогу – ковзаючі рухи між лопаток. Однак це не допомагало, тому викликали нас", – каже лікар з медицини невідкладних станів Львівський Обласний Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Тетяна Мальчин.

Вона наголосила, що поки медики поспішали на виклик, колеги чоловіка робили удари між лопатками та натисканням на живіт, щоб допомогти йому.

Швидку зустріли чоловіки та провели медиків до приміщення. Щоб хоч щось побачити, колеги постраждалого світили ліхтариками. Медики побачили людини, що лежала на землі, його обличчя було синім. На той момент у нього було порушено свідомість та дихання.

Враховуючи зібраний анамнез та огляд пацієнта, медики вирішили застосувати прийом Геймліха, зробивши 5 ударів між лопатками та 5 натискань на живіт між пупком та мечоподібним відростком.

"Це допомагає, і нам вдається прибрати залишки їжі, проте пацієнт втрачає свідомість, сталася зупинка серцевої діяльності, і ми розпочали серцево-легеневу реанімацію. Проводимо серцево-легеневу реанімацію, на дефібриляторі безпульсова електрична активність. Діємо за протоколом. Через 2-3 цикли нам вдається відновити серцеву діяльність, але якась хвиля часу – і пацієнт знову дає зупинку”, – зазначає Тетяна Мальчин.

У результаті після чергового реанімаційного циклу, стабілізувавши стан пацієнта та відновивши серцевий ритм, медики відвезли потерпілого до реанімаційного відділення Новояворівської лікарні.

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