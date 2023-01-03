Не даєте танки Україні, дайте дещо інше: у Німеччині зробили пропозицію Шольцю

Мініатюрні танки могли б допомогти українській піхоті на полі бою

Поки у Німеччині вагаються, чи варто передавати Україні потужні танки Leopard 2, Києву стали б у пригоді авіадесантні бронемашини Weasel. Такий тип "танкеток", який мають у бундесвері, оснащені 20-мм гармати і протитанкову зброю.

Таку інформацію на своїй сторінці у Twitter повідомив представник з оборонної політики правлячої Вільної демократичної партії Німеччини Маркус Фабер, зазначивши, що армія ФРН має на своїх складах більше трьох сотень таких десантних машин.

На думку депутата Бундестагу, такі легкогабаритні броньовані машини на гусеничному ході все одно можуть у найближчому майбутньому бути замінені на більш сучасну техніку. Водночас Україні така маневрова зброя може надати хорошу підтримку на полі бою.

"Із запасом ходу у 200 км та фантастичною рухливістю на бездоріжжі, це надійна підтримка для військових. Нуль із них доставлено (Україні — ред.) на цей час", – пояснив він.

За словами Фабера, для оперативного звільнення окупованих росіянами територій Україні якнайшвидше потрібна бронетехніка.

Також він додав, що допомога Україні у протистоянні агресору лише підвищує безпеку інших країн Європейського Союзу.

Варто додати, що раніше експерт з питань зовнішньої політики правлячої Соціал-демократичної партії ФРН Міхаель Мюллер виступив із заявою, підтвердивши те, що федеральний уряд відмовився поставити Україні танки Leopard 2.

Згідно з інформацією видання Spiegel, він повідомив, що озброєння такого типу може постачатися виключно "в координації з нашими партнерами з НАТО".

"Такі країни, як США і Франція, "які мають системи, порівнянні з цим танком Leopard, просто не постачають їх", — пояснив Мюллер, наголосивши, що Німеччина й надалі хотіла б уникати того, щоб НАТО ставало безпосередньою стороною у війні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як німецька сторона на тлі інформації про те, що США передадуть Україні ЗРК Patriot заявила, що теж не проти надати Києву цей вид озброєння, однак станом на сьогоднішній день у ФРН немає такої кількості систем, аби експортувати частину з них.