У Міноборони пояснили, чи попередять українців у разі повторного наступу росії

Україна готується до розвитку різних сценаріїв наступу ворога

Україна готується до будь-яких дій з боку росії, навіть до повторного наступу з Білорусі. Але попередити населення про насування небезпеки заздалегідь не вийде.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" заступник міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому влада не може за кілька днів до наступу попередити українців.

За її словами, керівництво країни-агресора розробило кілька сценаріїв ходу війни в Україні і який із них застосувати, вирішується в останній момент. Навіть ті, хто виконує наказ, до моменту його віддачі не знають, що і де мають робити. У таких умовах не вдасться заздалегідь попередити українців про насування небезпеки.

"У ворога також є, як і було, кілька сценаріїв і вони орієнтуються по ситуації. Вони теж приймають рішення в останні години і ті, хто їх виконує, вони не знають за день до того, як, де і які виконуватимуть рішення" — сказала Маляр.

Влада України не приховує, що ворог може повторно піти на Київ або захоче атакувати інші регіони. На території Білорусі активно проходить бойова підготовка солдатів, нібито замаскована під навчання. Через ці дії загроза повторного наступу зберігається.

"Вони постійно імітують там навчання, насправді ми розуміємо, що це стан готовності", — заявила Ганна Маляр.

Представниця Міноборони також сказала, що до будь-якого розвитку ситуації мають бути готові не лише Сили оборони, а й громадяни. Уряд України регулярно отримує певну інформацію та готовий до нових викликів на стільки, наскільки це можливо.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому наступ росіян із півночі — це непогано. На думку волонтера, є десять причин.