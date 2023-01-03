Чому "Шахеди" не збивають уздовж Дніпра і яку хитрість використовують окупанти: у ЗСУ дали чітку відповідь

Основна мета атак дронами – Київ

Російські окупанти запускають іранські дрони-камікадзе по українським містам у темний час доби вздовж річки Дніпро, бо вони стають менш видимими та їх складніше виявити.

Радіолокаційні засоби, які виявляють ціль, не бачитимуть дрони Shahed, якщо вони ближче притискаються до землі. Про це розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі "Українського радіо".

"Радіолокаційно вони (дрони-камікадзе ― Ред.) стають менш видимими, чим ближче притискаються до землі. Хочеш жити ― притискаєшся нижче. Радіолокаційні засоби, які виявляють ціль, не бачитимуть її, якщо ціль летить нижче за їхній рівень", — пояснив Юрій Гнат.

Він також нагадав громадянам, що в момент повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях, оскільки навіть за 100% роботи ППО, на жаль, уламки падають і можуть руйнувати автомобілі, будівлі та життя людей.

"Коли ракета потрапляє в ціль, вона розривається не відразу лоб-в-лоб з "Шахедом", а поруч. Так працює зенітна зброя. Його елементи, що вражають, прошивають фюзеляж ракети або дрона, ракета втрачає свої аеродинамічні дані й падає вниз. Її бойова частина не обов’язково розривається при зіткненні із зенітною ракетою. Тобто ця бойова частина та уламки зенітної ракети падають на землю", — додав полковник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив суть нічних атак дронів з боку окупантів.

Також президент України Володимир Зеленський попередив, що росія запланувала тривалу атаку дронами-камікадзе Shahed, щоб виснажувати нашу країну.