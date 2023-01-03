Контрнаступальний рік 2023: прогнози та сценарії розвитку війни від експертів в Україні та на Заході

Як можуть розгортатися події російсько-українського конфлікту?

2023 рік може стати вирішальним у війні росії проти України. Про це починають говорити не лише українські військові та політики, в тому числі президент України, а й російське керівництво та західні експерти. За 10 місяців російська "військова операція", що була задумана як блискавична війна у 3-4 дні, перетворилася на повномасштабний конфлікт. Вже понад 300 днів ми відбиваємо окупантів на різних напрямках, а ліквідація понад 100 тисяч російських військових показали, що рф втратила імідж "другої армії світу". Сьогодні пропонуємо розібратися як розвиватимуться події у 2023 році, чи стане він переможним, у чому полягає ключ та що про це думають військові та політичні аналітики. Західні експерти діляться різними версіями, та одностайні вони в одному: конфлікт може тривати скільки завгодно.

"Немає іншого виходу, окрім цілковитої поразки росії"

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає, що є ряд причин, що свідчать про абсолютний програш рф вже цього року. У своєму інтерв'ю для BBC генерал підкреслив нездатність окупантів забезпечити бойову дисципліну. Важкі втрати росіян на полі бою є доказом того, що вони не вчаться на помилках та не мають волі до цієї боротьби.

Бен Ходжес зазначив, що зарано планувати парад перемоги у Києві, але весь імпульс зараз на боці України, тож сумнівів, що ми виграємо війну у 2023 році немає.

Взимку все рухатиметься повільніше, втім зимове озброєння, що надходить із Великої Британії, Канади та Німеччини допоможе утримувати позиції та здійснювати контрнаступальні операції. Так, протягом року Україна буде в змозі завершити кампанію по звільненню Криму.

"До такого висновку мене частково привів відхід Росії з Херсона. По-перше, як психологічний стимул для українського народу, по-друге, як глибоке збентеження для Кремля і, по-третє, це надання українським силам ключової оперативної переваги — усі підходи до Криму тепер в зоні дії українських систем озброєння." — вважає Бен Ходжес.

Експерт переконаний, що наприкінці 2023 року Крим буде повністю під контролем та суверенітетом України. Те, що цей рік буде "контрнаступальним" підтверджує і керівник Центру війсково-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він аргументує, що є всі підстави так вважати, а нашим військовим можна побажати тільки успіхів.

"Путін може спробувати затягнути конфлікт"

За словами професора політології університету Мічигану Юрія Жукова, путін може здійснити нову спробу напасти на Київ навесні 2023 року. Однак експерт переконаний, що зусилля не матимуть успіх. Ще у лютому це закінчилося ганебною поразкою росії, тож швидше за все, так буде і наступного разу.

Хоча варто зазначити, план президента рф в такому разі буде полягати не в захопленні української столиці. В першу чергу він прагне відволікти українські війська, а потім спробувати окупувати нові території на сході України.

"Путін веде довгу гру, — сказав Жуков, — і оскільки йому не вдалося завдати вирішального нокаутуючого удару на початку війни, він робить ставку на те, що затяжний конфлікт зіграє на користь Росії. Йому потрібно просто тягнути час і чекати, поки політична підтримка Заходу впаде, а економіка України буде виснажена."

Якщо Україна не зможе компенсувати свої втрати новим обладнанням і ресурсами із Заходу, постійне виснаження внаслідок нападів росії врешті-решт візьме своє, що ускладнить Україні утримання землі, а тим більше звільнення вже окупованих територій.

"Конфлікт на довгі роки, що буде перебігати у різні форми"

Автор книги "Чому ми боремося: коріння війни та шляхи до миру" та професор Чиказького університету Крістофер Блаттман переконаний, що бойові дії можуть продовжуватися роками.

Головна причина — в ідеологічній площині: російське керівництво заперечує українську ідентичність і державність, що унеможливлює пошук компромісів.

Подібної думки дотримується оглядач The Sunday Guardian Аджай Сінгх. За його словами, війна може перетворитися на нескінченний заморожений конфлікт, і жодна зі сторін не буде йти на поступки. Обидві сторони окопаються вздовж позицій, які вони утримують.

"Путін не досягне військових цілей повністю, але зможе подати окупацію Донбасу та півдня України як воєнну перемогу. Україна ніколи цього не прийме, але не зможе змінити загальну картину", — пише він.

"Цей рік принесе багато розмов про сценарії миру"

Колишній командувач Національними збройними силами Латвії Раймонд Граубе вважає, що цього року сторони можуть почати переговори одна з одною, навіть якщо на той час Україні, можливо, не вдасться повернути всі території, зокрема Крим.

"Повернення Криму військовим шляхом було б дуже важкою військовою операцією, враховуючи географію Криму та ставлення Росії до нього в ідеологічному та конституційному плані. Я вважаю, що це важко зробити, але якщо це станеться, це викличе реальну загрозу ядерного конфлікту. Я думаю, що всі сторони це розуміють, і прогнозую, що будуть розмови про Донецьк і Луганськ, тому що їх військовим шляхом звільнити набагато легше, ніж Крим", – підкреслив Граубе.

Своєю чергою заступник редактора The Economist Едвард Карр зазначає, що західні країни наполягають на тому, що лише Україна має вирішувати, коли розпочинати переговори. Але насправді вони якоїсь миті почнуть чинити тиск.

"Росія повертається на позиції 23 лютого, але залишається в Криму"

Технологічний аналітик та редактор Defense One Патрік Такер вважає, що кампанія з повернення Криму була б набагато складнішою, ніж деокупація Харкова чи Херсонщини. Відтоді як росія незаконно анексувала Чорноморський півострів у 2014 році, вона працювала над військовим зміцненням Криму — встановлювала бази, ракетні установки тощо.

Саме тому, Україні не слід "поспішати з поверненням півострова". На його думку, це може поставити під загрозу контрнаступ, який Україна так блискуче веде з вересня.