Скандал вичерпано? Кабмін ухвалив рішення щодо дронів Mavic для фронту

Кабмін спростив правила ввезення дронів Mavic та запчастин до них

Кабмін спростив ввезення в Україну дронів Mavic, які активно використовуються військовими на фронті. Раніше розгорівся серйозний скандал через те, що БПЛА вважалися товаром подвійного призначення і на кордонах виникали проблеми при їх транспортуванні.

Про зміни розповів екс-комік та народний депутат Роман Гришко у соцмережі.

Він опублікував текст постанови Кабміну про те, що БПЛА та їх частини цивільного чи подвійного призначення можуть ввозитися до України шляхом заповнення декларації людиною, яка їх ввозить до країни. Заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на дрони Mavic не поширюватимуться. Крім того, не потрібно оформляти гарантійних листів від військових.

"Беспілотні літальні апарати та їх частини цивільного призначення та подвійного використання від донорів (у значенні Закону України "Про гуманітарну допомогу") здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів, зазначених у абзаці п’ятому цього пункту", — написав Роман Гришко.

За його словами, це вкрай хороша новина та нові заходи мають спростити волонтерам ввезення дронів до України з-за кордону. Залишилася справа за Верховною Радою, яка має скасувати ввізне мито та ПДВ для цивільних дронів та частин до них.

Нагадаємо, що скандал навколо дронів виник через те, що в Україні вони вважаються предметами подвійного призначення, через що було призначено додаткові перевірки на кордоні. Це суттєво уповільнювало постачання Mavic та інших БПЛА на передову. Спрощення, які ухвалив Кабмін, відповідають нормам Євросоюзу та допоможуть без тривалої паперової тяганини провозити безпілотники в Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що чомусь "Шахеди" не збивають уздовж Дніпра. Окупанти запускають дрони на мінімальній висоті, щоб обвести довкола пальця ППО.