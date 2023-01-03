Оцифрування ЗСУ: Україна відразу зробила те, на що США витратили десятки років і мільярди доларів

Україна "на льоту" оцифрувала армію

З початку повномасштабного російського вторгнення Україна змогла побудувати імпровізовану систему розвідки та координації військ, порівнянну з аналогічною системою Пентагону, на яку американське оборонне відомство витратило десятиліття та мільярди доларів.

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, ЗСУ мають імпровізовану мережу з безпілотників, винищувачів та зброї, об’єднану через супутниковий зв’язок, що дає військам можливість легко маневрувати навколо масивних, але незграбних російських армій.

У матеріалі зазначено, що хоч американська система, як і раніше, має більші можливості, проте український досвід дає величезну кількість уроків у створенні подібної системи "на льоту". Зокрема, Заходу варто винести уроки залучення невійськових експертів та потреби експериментувати.

Зазначається, що на відміну від повільних бюрократичних методів Заходу, в Україні багато приватних компаній та розробників діють "знизу вгору", щоб розв'язувати проблеми на полі бою.

Видання повідомляє, що в Україні процвітає індустрія технічного аутсорсингу, а також діють нелегальні хакери, тому багато інженерів та програмістів можуть приєднатися до реалізації потреб ЗСУ, використовуючи для цього мобільні додатки, 3D-принтери та комерційні дрони.

Як повідомлялося раніше, українські військові перетворили дрони з функцією "виду від першої особи" на ударні дрони-камікадзе, здатні виводити з ладу техніку, що багаторазово перевищує його вартість.