Оцифрування ЗСУ: Україна відразу зробила те, на що США витратили десятки років і мільярди доларів
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Україна "на льоту" оцифрувала армію
З початку повномасштабного російського вторгнення Україна змогла побудувати імпровізовану систему розвідки та координації військ, порівнянну з аналогічною системою Пентагону, на яку американське оборонне відомство витратило десятиліття та мільярди доларів.
Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, ЗСУ мають імпровізовану мережу з безпілотників, винищувачів та зброї, об’єднану через супутниковий зв’язок, що дає військам можливість легко маневрувати навколо масивних, але незграбних російських армій.
У матеріалі зазначено, що хоч американська система, як і раніше, має більші можливості, проте український досвід дає величезну кількість уроків у створенні подібної системи "на льоту". Зокрема, Заходу варто винести уроки залучення невійськових експертів та потреби експериментувати.
Зазначається, що на відміну від повільних бюрократичних методів Заходу, в Україні багато приватних компаній та розробників діють "знизу вгору", щоб розв'язувати проблеми на полі бою.
Видання повідомляє, що в Україні процвітає індустрія технічного аутсорсингу, а також діють нелегальні хакери, тому багато інженерів та програмістів можуть приєднатися до реалізації потреб ЗСУ, використовуючи для цього мобільні додатки, 3D-принтери та комерційні дрони.
Як повідомлялося раніше, українські військові перетворили дрони з функцією "виду від першої особи" на ударні дрони-камікадзе, здатні виводити з ладу техніку, що багаторазово перевищує його вартість.